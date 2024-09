A Lakiteleki Szikra Népdalkör, a Lakitelek Közművelődésért Alapítvány és Lakitelek Önkormányzata 14. alkalommal rendezte meg a helyi közösségi színtér színháztermében a Vass Lajos Népzenei Találkozót a hétvégén. A neves szakember több éven keresztül irányította a népzenei találkozókat a községben. Akkor még a Holt-Tisza partján, a szabadtéri színpadon. A mostani találkozón a fellépőket és a nézőket Vargáné Darabos Márta tanítónő köszöntötte, aki már jól ismeri a csoportokat, hiszen számtalan alkalommal volt már ilyen és hasonló rendezvényen műsorközlő.

A népzenei találkozón népdalkörök, tánccsoportok, citerazenekarok léptek fel

Fotó: Szentirmay Tamás

Elsőként az egyik szervező, a Lakiteleki Szikra Népdalkört láthatták az érdeklődők. A csoport 55 évvel ezelőtt alakult Csinger Sándorné vezetésével, 2017-ben bekövetkezett haláláig ő irányította a népdalkört. Elsősorban helyi gyűjtésű, de más tájegységek dalait is énekelték. A jelenlegi vezető Verzár Csabáné, művészeti vezető pedig Rőfiné Törteli Ágnes. A népdalkört a Lakiteleki Ifjúsági Néptánccsoport követte, akik Sallai András és Sallainé Győri Csilla irányítása mellett dolgoznak. A csoport többek között bodrogközi, dél-alföldi, mezőségi, székelyföldi, csíki és szilárdsági táncokkal ismerkedett már meg. A következő fellépő szintén lakiteleki volt, mégpedig a Dudorások citerazenekar, akik 2013-ban alakultak, és akik a népzene szeretetét már gyermekkorukba magukba szívták.

A vajdasági, pontosabban Bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Központ Búzavirág Népdalkörének repertoárja sokszínű. Műsorukban a népdalok dominálnak, de egyházi dalokat is énekelnek. Hagyományaikat ápolják, és továbbadják a következő generációknak. Számtalanszor jártak már külföldön, többek között Lakiteleken is. A szintén bajmoki Jedinstvo Néptánc Egység, amely 1953-ban alakult, szerb néptáncot mutatott be.

Az Ágasegyházi Boróka Népdalkör és citerazenekar 1992-ben alakult. Több száz hazai és külföldi fellépésen vannak már túl. Mindig ragaszkodtak a tiszta forrásból származó, autentikus népzenei anyagok őrzéséhez, továbbadásához. Eddig két önálló lemezük jelent meg. A Kecskeméti Hírös Nyugdíjas Klub Énekkara a 90-es évek második felében alakult csoporttá. Vezetőjük Barta Jánosné, akinek irányításával az ország több településén is felléptek már, de sikeresen szerepeltek a különböző minősítő versenyeken is.