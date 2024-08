Kulturális örökség 1 órája

A Tanítók Emlékfája is bekerült a gátéri helyi értéktárba

Kulturális örökség kategóriában a Tanítók Emlékfája is bekerült a gátéri helyi értéktárba. Évtizedes hagyomány a településen, hogy a helyi értéktárba újonnan felvett értékeket az államalapítási ünnepség keretében mutatják be. Így volt ez idén is. Az ünnepségen Rádi Józsefné, a faluház vezetője idézte fel az emlékfa történetét.

Vajda Piroska Vajda Piroska

A Tanítók Emlékfája mozgalom elindítása Magyarországon Dinnyés József nevéhez kötődik. 2001-ben Lezsák Sándor országgyűlési képviselő javaslatára csatlakozott a gátéri Széchenyi István Általános Iskola a mozgalomhoz. A megvalósítás Feketéné Borbély Zsuzsanna – akkori igazgatónak és Urbán Istvánné polgármesternek köszönhető. Rádi Józsefné idézte fel az-emlékfa történetét

Forrás: Beküldött fotó Az iskola udvarán állított emlékfát – mely nemcsak az emlékezést szolgálja, hanem egy nagyon szép művészi alkotás is egyben – Szabó Imrefia Béla szobrász készítette. Leleplezése 2001. május 5-én a Millenniumi ünnepség alkalmával, ünnepélyes keretek között történt azoknak a pedagógusoknak az emlékére, akik már nincsenek közöttünk. Név szerint egy-egy levél jelképezi az elhunyt pedagógusokat. Egy névtelen levél is található a fán azok emlékére, akiket valamilyen okból nem sikerült felkutatni. Az égi mezőkről figyelő pedagógusok meghatározó egyéniségei, személyiségei voltak az gátéri iskolának, óvodának. Vannak közöttük, akik több évtizeden keresztül tanítottak a gátéri iskolában. Szakmai tudásukkal, emberségükkel hozzájárultak, hogy a gátéri iskolából kikerülő tanulók megállják helyüket az életben. Jelenleg 42 levél van a fán. A Tanítók Emlékfája az iskola udvarán áll

Forrás: Beküldött fotó 2020-ig minden évben – pedagógusnap alkalmából – rövid műsor keretében helyezték el az emlékezés virágait, hajtottak fejet e megszentelt, megáldott helyen. Gátér önállóvá válásának 100. évfordulójára rendezett jubileumi ünnepség keretében Feketéné Borbély Zsuzsanna nyugalmazott igazgató javaslatára június elsején újraszentelték és megkoszorúzták a Tanítók Emlékfáját, amely az iskola udvarán mementóként áll mindaddig, amíg az idő vasfoga úrrá nem lesz rajta. E megszentelt helyet az utókornak erkölcsi kötelessége és felelőssége gondozni, hiszen ez az a hely, ahol méltóan emlékezhetünk azon pedagógusokra, akik már nincsenek közöttünk, de a szülők mellett az egyik legmeghatározóbb szerepet töltöttek be mindennapjainkban, és tanítottak bennünket a legnagyobb mérkőzésre, az életre – fogalmazta meg Rádi Józsefné. Hozzátette: a helyi értéktárban most már 23 érték van, melyek közül a gátéri lovas postás, a gátéri Fehér-tó és a gátéri csíramálé megyei értéktárba is bekerült – hangzott el az ünnepségen.

