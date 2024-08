Ennek érdekessége az, hogy a XIX. századi élet ruhái láthatóak a tájházi szobában. Ismerve a korabeli beosztó és takarékos gazdák mentalitását addig hordták a ruhákat, amíg az teljesen használhatatlanná vált. Így is spóroltak a kiadással. Az, hogy a kiállított darabok ma láthatóak, az szinte egy kisebb csoda, mert sikerült felkutatni, és így megmenteni az utókor számára. A bemutatón látható az újszülött és a kisgyermekek, a serdülők ruházata, majd az eladó sorba kerülő lányok különleges szoknyái és felső ruházata. Egy kicsit be is kukucskálhat a látogató a szoknya alá is. A felnőtt lét viseleteit is megtekintheti a látogató. A különböző életkorúak alkalmi és ünnepi viseletei adnak betekintést egy letűnt paraszti társadalom értékrendszerébe, mondta az elnök asszony.