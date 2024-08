Szappanos István Kézjegyek című kiállításának sokszínűsége azonnal magával ragadja a látogatókat. A Hírös Agóra földszinti nagy kiállítótermét olajfestmények, akvarellek és pasztellek sokasága tölti be, mind-mind magán hordozva a nagy művész kézjegyét.

Szappanos István: festőművész, aki meri használni a színeket

Fotó: Bús Csaba

Új tárlat

Szappanos István jól ismert, és elismert festőművész országszerte. Kecskeméten számos alkalommal volt már önálló tárlata is. Ezúttal is nagyon sokféle alkotást mutat be, az elmúlt évek terméseiből.

A tárlatot dr. Galuska László Pál főiskolai docens, egykori Szappanos-tanítvány nyitotta meg, és ajánlotta az alkotásokat a közönség figyelmébe.

– Háromszoros öröm számomra, hogy megnyithatom Szappanos István kiállítását – kezdte az elején. – A tárlat egy héttel a születésnapja előtt nyílt meg, mely így különösen kedves esemény. Másrészt az egykori kecskeméti Tanítóképző meghatározó művésztanára volt Szappanos István, mely főiskolai karhoz én is szorosan kötődtem. Harmadsorban mesterem volt, egykoron nála tanultam – fejtette ki dr. Galuska László Pál, majd hozzátette, Szappanos István az elmúlt évben rengeteg embert tanított. Tanítványai, és az ő tanítványaik közül többen ma meghatározó művészek hazánkban.

Kiemelkedő munkásság

– Szappanos Istvánnál, a Szabadiskolában kétszer is tanultam. Először általános iskolás diákként, majd 18 évesen érettebb fiatal felnőttként. Sosem feledem, ahogyan halkan mozgott közöttünk, nyugodt léptei után segítette alkotói munkánkat. Emberi és oktatói tevékenysége egyaránt kiemelkedő, kedves emlékként él bennem a tanítása. Nemcsak, mi tanítványok, de a szakma is nagyra tartotta, tartja. Rangos díjak fémjelzik tehetségét – mondta, majd rátért a kiállított alkotásokra.