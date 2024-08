A rendezvény során a résztvevők egy-egy szál virágot helyeztek el a város szülöttjének szobra előtt, amely a világ első köztéri Petőfi-szobra. A rendezvényen Domonyi László polgármester tartott beszédet, amely során arra hívta fel a figyelmet, hogy minden embert alapvetően az jellemez, amit az élete során megteremt, véghez visz.

Domonyi László polgármester köszöntötte a költő szülőházának a kertjében a kiskőrösi emlékező közönséget

Fotó: Barta Zsolt

– Petőfi Sándor számunkra példa – mondta a polgármester. Hozzátette: Márai Sándor, A gyertyák csonkig égnek című művében olvashatjuk e sorokat, amelyet Petőfi Sándor halálának 175. évfordulóján különösen igaznak érzek. Márai súlyos, mindannyiunkhoz szóló kérdéseit mi magunk is folytathatjuk. Kik vagyunk? Mit tettünk? Jól sáfárkodtunk-e a ránk bízott élettel? Elvégeztük-e a feladatunkat? Kiálltunk-e magunkért? Hűek voltunk-e értékrendünkhöz? Egy bizonyos: egyszer mindannyiunknak számot kell adnia. Mint ahogy számot adott a magyar irodalom egyik legnagyobb hatású költője is. Példaértékű volt kiállása, makacs tenni akarása, megfutotta üstökös-szerű életét, máig ható életművet alkotott és meghalt a hazáért. Ha számot kellene adnia, minden bizonnyal megtenné a maga egyenes, ellentmondást nem tűrő hangján. Ha nekünk arra a kérdésre kellene válaszolni, hogy hűek maradtunk-e Petőfihez, mi is nyugodt, tiszta szívvel felelhetnénk. Példa erre ez a mai megemlékezés, az egész Kárpát-medencében folyamatosan jelen lévő kultuszéltetés, a kiskőrösiek Petőfi-tisztelete – mondta végül Domonyi László polgármester.

A város elöljárója után Tóth Péter Lóránt versvándor idézte fel a költő utolsó napjait. Petőfi Sándor elbúcsúzott a családjától, majd Erdélybe, Bem József tábornok seregéhez sietett. 1849. július 31-én történt a tragikus vereséggel járó csata.