A kiállítást Fehér István alpolgármester nyitotta meg. Köszöntőjében hangsúlyozta: az értéktár bizottság olyan színvonalas múlt idézésre invitál minket, amely több évtizedes időutazás. Épített környezetünk, meghatározó személyiségek, akik felbecsülhetetlen értékeket hagytak ránk, mind emlékeztetnek arra, kik vagyunk, hová tartozunk.

Október elejéig látható az a tárlat, amely Lakitelek értékeit mutatja be

A településvezető után Czinege Edit keramikus, újságíró, a helyi értéktár bizottság elnöke ajánlotta a kiállítást az érdeklődők figyelmébe. Felidézte, hogy a lakitelekiek Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő biztatására az országban az elsők között kezdték el összegyűjteni a község helyi értékeit. Ezeket első alkalommal 2009-ben a Lakitelek Népfőiskolán mutatták be. Itt mutatkozott be az a lelkes csapat is, melynek tagjainak fontos, hogy minden, ami érték, megmaradjon a jövőnek. Az újabb bemutatkozásra öt év múlva 2014-ben került sor a helyi művelődési házban. Mivel folyamatosan szaporodott a helyi értékek gyűjteménye 2016-ban, újabb kiállítást rendeztek szintén a művelődési házban. Két év múlt ismét a Népfőiskola Kölcsey Háza adott otthont a helyi értékeknek, majd a következő tárlatot a Nemzeti Művelődési Intézetben mutatták be 2020-ban. Ekkor két nagy termet töltöttek meg Lakitelek értékeivel. 2022-ben, a második értékőrző könyv megjelenésekor ismét a művelődési ház galériájában mutatták be az egyre bővülő helyi értékeket – sorolta Czinege Edit, aki büszkén számolt be arról is hogy Lakitelek az egyik pillére az alulról építkező hungarikum mozgalomnak.

– Csak abból lesz vagy lehet hungarikum, ami a mi értékünk, amit mi itthon kialakítunk, megőrzünk és az utódainknak továbbörökítünk. Minden egyes kiállításunk is egy-egy ilyen helyi értékleltár kíván lenni – hangsúlyozta az bizottság elnöke. Hozzáfűzte, 2009-ben megkérdezték a lakitelekieket, hogy ők mit tartanak értéknek, kitől kérjenek tárgyakat egy Lakitelek értékeit bemutató kiállításhoz. Az így készült listán szereplő emberek felajánlották, amit ők készítettek, gyűjtöttek. Ezek a készített vagy gyűjtött dolgok egy közös tulajdonsággal bírnak: mind visszavezetnek bennünket a múltba, legyen szó régi technológiával készült dologról vagy olyan tárgyakról, melyek több tíz- vagy százévesek – összegezte a bizottság vezetője.