Nagyon sok személyes kötődése van a házaspárnak a településhez, szerintük csak képekkel nem lehet bemutatni Magyarvistát, ezért meseszerű előadást készítettek a fiatalok részére. Az előadás során Doktor László gondolatait felesége Doktor Bagaméri Andrea osztotta meg. Rengeteg képpel is készültek. A táncosaik segítségével bemutatták a viseleteket, a táncokat. Magyarvistai legényest is prezentáltak. Kendőket és kiegészítőket is hoztak, a többségét kézzel készítik ma is a faluban a rátermett asszonyok. Az előadással az ott élő magyarok megismertetése volt a vendégek célja, ugyanakkor kiemelték a Magyarvistán élő közösség összetartását.

– Van egy történetisége az előadásnak amelyben felhasználtuk Martin György gyűjtéseit, illetve a férjem Doktor László személyes gyűjtéseit. Vannak benne idősekkel készült interjúkból megragadott pillanatok, illetve Erzsi néni emlékirataiból is sok mindent Mundruc bácsiról, az akkori falusi életről onnan tudunk hitelesen ábrázolni – mesélte Doktor Bagaméri Andrea.