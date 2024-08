Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök nevében is köszöntötte a 19. Kurultájra érkezett hun és türk tudatú küldöttségek vezetőit. Szavai szerint a Kurultáj a népi diplomácia évezredes keleti értékeit közvetítő és megújító nagy, európai ünnep, amelynek a nagy múltú Bugac, „a hun-türk tudatú népek zarándokhelye” ad otthont.

2022-ben is a Parlamentben nyitották meg a Kurultájt

Fotó: Havran Zoltán / archív-felvétel

A Kurultájnak nemcsak múltja, de jövőképe is van, hosszú ideje a fiatal hagyományőrzők és a fiatal családok közös ünnepe – méltatta a rendezvényt. Kiemelte: a rokontudat olyan „közös nemzeti valuta”, amely erősíti a gazdasági, társadalmi, kulturális és a sportkapcsolatokat is.

Kubanicsbek Ömüralijev, a Türk Államok Szervezetének főtitkára elmondta, hogy a Kurultáj összehozza a türk világ képviselőit, a hun-türk tudatú népeket, amelyek itt közös múltjukat ünnepelik, közös hagyományaikra emlékeznek. Eközben ugyanakkor szeretnének kapcsolatokat építeni többi között a gazdaságban, oktatásban, kereskedelemben és a közlekedésben is – jegyezte meg. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország megfigyelő tagként van jelen a Türk Államok Szervezetében, amelynek szinte minden együttműködési projektjében részt vesz, a szervezetnek pedig képviseleti irodája is van Budapesten. Magyarország most az Európai Unió soros elnökségét látja el, remélhetőleg a türk világot is közelebb hozva Európához – közölte.

Shahin Mustafayev, a Türk Akadémia elnöke a hun-türk tudatú népek ősi értékeiről szólva arról beszélt, hogy a hagyományok továbbvitele, az összefogás a biztonságérzetet, a biztonságot is növeli. Hozzátette: a közös jövőt sok platformon építik, Petőfi Sándor születésének centenáriumára például több türk nyelven jelentek meg a magyar költő verseinek fordításai.

Bíró András Zsolt antropológus, a Kurultáj főszervezője hangsúlyozta, a magyar hagyományőrzők megvalósítottak egy olyan ünnepet, amelyet talán évszázadok óta várt a magyarság. Mára ez a kezdeményezés olyan naggyá vált, hogy a hun és türk tudatú népek mindegyike képviselteti itt magát – közölte.