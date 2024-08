Fotóit gyűjtő őrzi

A közönség Simonyi Antal fotóit a Budapesten élő Borda Márton Áron gyűjtőnek köszönhetően láthat. A neves antikvárius családból származó gyűjtő jól ismert szakmai körökben, hiszen az általa működtetett fenyiratok.hu internetes oldalon található recto/verso fénykép katalógus nagy népszerűségnek örvend.

Borda Márton Áron elmondta: közel húsz éve gyűjti a XIX. századi fényképeket. Nemcsak maguk a fotók ragadták magukkal, hanem a képeket hordozó kartonok is. Ezeknek az előlapján (recto) jelenik meg cégjelzés, de a hátoldalon (verso) is elterjedt a nyomtatott szöveg. Sok közöttük a fényképtől függetlenül is megállja a helyét, mint művészeti alkotás. Nemcsak gyűjti a régi fényképeket és fényfeliratokat, hanem kutatja is a múltjukat.

Két hónapon át látható

A kiállításon a mintegy kétszáz fotó megtekinthető október 31-ig, vasárnap, hétfő és ünnepnapok kivételével naponta 12.00-17.00 óráig.