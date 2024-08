Tizenöt ország mintegy száz zenésze lép fel a Bohém Jazzfőváros négy napja alatt Kecskeméten. Ittzés Tamás, a fesztivál ötletgazdája és szervezője a pénteki megnyitót követően portálunknak elmondta, hogy minden előadó a nemzetközi élvonalba tartozik. Ittzés Tamás hangsúlyozta, hogy a fesztivál négy napján akusztikus, és táncolható jazz szól, ami ugyan rétegzene, de a jazz legszélesebb spektrumából merít: ragtime, blues, New Orleans-i jazz, dixieland, hot jazz, swing, boogie, bossa nova és rockabilly váltogatják egymást öt színpadon négy napon át.

Ismét Kecskemét az ország jazz fővárosa

Fotó: Bús Csaba

A szcénában valódi sztárnak számító előadók lépnek fel minden esztendőben. A szenzációs német trombitás Norbert Susemihl Joyful Gumbo zenekarának svéd, dán, ausztrál tagjai a legdögösebb New Orleans-i életérzést közvetítik hihetetlen energiával, a holland Louis Armstrong Celebration Band a jazz leghíresebb trombitásának hagyományait viszi tovább, a Prohibition Stompers tagjai között osztrák, svéd, horvát, japán zenészek is vannak, s a zenekar a régi fekete jazznek ugyanúgy nagymestere, mint a lüktető swingnek. Az uruguay-i-kanadai Delta Bastards duó energikus bluest játszik, az amerikai gitáros-énekes Ryan Donohue pedig saját képére formálja a blues műfaját. A magyar zenészek között megtalálható a házigazda zenekar, az eMeRTon-díjas, 38 éves Bohém Ragtime Jazz Band, a dél-amerikai zenét játszó Cafuné, az őrült bulik letéteményese, a Candy Men Duo, vagy éppen az Európa egyik legjobb szájharmonikása, Pribojszki Mátyás által vezetett Jumping Matt & his Combo és számos más formáció.

Ittzés Tamás emlékeztetett, hogy fontos része a fesztiválnak a swingtánc: idén kiváló amerikai, cseh, bolgár, szlovén és osztrák táncosok is ellátogatnak a rendezvényre, akik tanítanak, fellépnek, s a szombat éjjeli swingtáncversenyen a zsűri szerepét is ellátják; összesen kilenc tánciskola van jelen a fesztiválon. A jazztábor is elengedhetetlen része a rendezvénynek, ami most nem megelőzi, hanem párhuzamosan fut a fesztivállal, és a záróprogram a táborozók jazz koncertje lesz vasárnap.