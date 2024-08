A nagysikerű koncertet követően Betlenné Dajkó Ágnest a közös hangverseny előzményeiről kérdeztük.

Nyáresti koncert az Érsekkertben

Fotó: Zsiga Ferenc

– A Kalocsai Fúvószenekar nagy energiákkal készült az idei nyár fellépéseire. A komáromi fúvószenekarral közös koncert oda vezethető vissza, hogy nagyon jó a kapcsolatunk a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetséggel. Több karmesterrel, közülük is elsősorban Szabó Ferenccel, a komáromi fúvószenekar karmesterével, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnökével kiváló szakmai kötelék fűz össze bennünket. Nagyon örülünk, hogy a komáromiak a mi városunkat választották, hogy az idei nyári évadot itt, Kalocsán búcsúztassák el. Az augusztus zenekarunk számára is termékeny és mozgalmas volt; például nemrégiben voltunk Szegeden, ahol a kalocsai közönség előtt is ismert szegedi Fricsay Ferenc Városi Fúvószenekarral játszottunk közösen. Talán nem véletlen, hogy a hivatásos zenészekből álló Pénzügyőr Zenekarral egy színpadon léphettünk fel. Jövő héten Tolnára megyünk, ott egy többnapos fesztivál részesei leszünk. Nem csak az a jó, hogy mi játszhatunk, hanem hogy magunk is nagyon jó zenekarokat hallhatunk. Fontos számunkra, hogy így is tanuljunk, hogy a fülünk nyitva legyen. Mindez persze a zenét, a fúvószenét szerető fiataljainknak is óriási élményt jelent”– mondta a kalocsai zenekar karmestere.

– Egy fúvószenekar esetében elengedhetetlen a „klasszikus” fúvószenekari indulók, a koncert-fúvószenekari darabok megszólaltatása. Ugyanakkor ahogy hallani lehetett, ma elsősorban jól ismert slágereket, könnyűzenei átiratokat, filmzenéket játszottunk, hiszen a nyár egyébként is inkább a könnyűzene, a fülbemászó dallamok időszaka. Hogy jól választottunk, azt a közönség kitörő tapsa egyértelműen visszaigazolta.