Országos tendencia, hogy egyre kevesebben foglalkoznak lótartással hazánkban. Nem kivétel ez alól Pálmonostora sem. Szerencsére azonban vannak néhányan a településen, akik egyesületbe tömörülve éltetik a lovashagyományokat, azon dolgoznak, hogy népszerűsítsék a fiatalok körében ezt a már-már feledésbe merülő életformát.

Csikósok csergetésétől volt hangos Pálmonostora

Fotó: Vajda Piroska

Ezen kevés hagyományőrzők közé tartozik a helyi lovas egyesület vezetője Bárány Sándor is, akinek két lova is van, Bátor és Dáma. A lovakat elsősorban hobbiból tartja, az unokái kedvéért, de néha napján munkára is befogja őket. A lószeretet gyerekkora óta kíséri Sándort, hiszen édesapja lógondozó volt, így mondhatni, a lovak között nőtt fel. Kisebb nagyobb kihagyással mindig tartott lovat, nem véletlen, hogy közel egy éve megválasztották a helyi lovas egyesület vezetőjének. Az új elnök sok újítást tervez, így többek között a már hagyományos csikós versenyt is újragondolták. Szombaton sok érdekes újdonsággal várták a Pálmonostorára érkező vendégeket. A csikósok bemutatója mellett tekerőlantosok, néptáncosok, néptáncbemutató és táncház is várta az érdeklődőket. Ugyanakkor hagyományőrző betyárok is színesítették a találkozót, akik azzal a céllal érkeztek Pálmonostorára, hogy bemutassák, népszerűsítsék a betyárok életmódját. Természetesen a pálmonostori eseményre csak a népi hősökként tisztelt betyárok érkeztek.

Vissza a gyökerekhez

Lajkó Gábor néprajzkutató, a találkozó szakmai referense érdeklődésünkre elmondta, attól különleges pálmonostorai verseny, hogy az elmúlt ötven év csikós hagyományait újragondolva még inkább a régmúlt időszakhoz nyúlik vissza. A csikósok, pásztorok eredeti feladatait szerették volna jobban előtérbe helyezni. A hiteles hagyományőrzés jegyében nem csak a feladatokra, hanem az eredeti viseletre is nagy hangsúlyt fektettek.