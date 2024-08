A 20. századi magyar festészet egyik kiemelkedő alakjának, Anna Margitnak (1913–1991) az életművét mutatja be a Magyar Nemzeti Galéria. A nagyszabású, kétszázhúsz műalkotást – festményeket és grafikákat – felvonultató kiállítás minden korábbinál teljesebb képet ad a 20. század legnehezebb periódusait megélő alkotóról. A tárlat a művész első életmű-kiállítása.

Augusztus végéig látható a borotai születésű Anna Margit A bábu megszólal című életmű-kiállítása Magyar Nemzeti Galériában.

Fotó: Magyar Nemzeti Galéria

„A tárlat csaknem fél évszázaddal a művész utolsó tárlata után, olyan új szempontok mentén mutatja be az életművet, mint: önarckép és maszk viszonya; a nőiség sajátos értelmezése a Biblia, a mitológia vagy a tömegkultúra hatására megfogalmazott új női szerepek révén; a zsidóüldözés és a holokauszt traumájának feldolgozása; 1956 élménye; a népművészet, a giccs és a pop-art hatása, és szinte minden formában a szenvedő és túlélő ember örök problémái” – írja oldalán a Magyar Nemzeti Galéria.

Anna Margit az 1945–1948 között működő Európai Iskola nevű művészcsoport egyik alapító tagja és kiemelkedő képviselője. Az 1960-as évektől gyűjtötte a népművészeti tárgyakat, babákat és olyan egyedi hangulatú, sokszor giccses holmikat, melyek erőteljes inspirációt jelentettek festészetére is. A Magyar Nemzeti Galéria kiállításán most először mutatják be ezeket a tárgyakat együtt a tárgyak által megihletett festményekkel. A tárlaton Anna Margit alkotásai mellett olyan kortársainak – mindenekelőtt a férjnek, Ámos Imrének vagy Vajda Lajosnak és Farkas Istvánnak – művei is láthatók, akik valamilyen módon hatást gyakoroltak az ő művészetére is. A kiállítás kurátora: Kolozsváry Marianna, művészettörténész.

A kiállítás 2024. szeptember 1-jéig tekinthető meg a Magyar Nemzeti Galéria földszinti, időszaki kiállítótermében.