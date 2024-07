A történet szerint Doris és George – egy rostélyosnak köszönhetően – egymás mellett ébrednek 1951. februárjának egyik kellemes reggelén. Az együtt töltött éjszaka után George-nak bűntudata támad, hiszen a felesége otthon várja; majd nem sokkal később Dorist keríti hatalmába a lelkiismeret-furdalás, hiszen a férje otthon várja… Ám elszakadni egymástól nem is olyan egyszerű, így hát megegyeznek, hogy minden évben ugyanazon a napon újra találkoznak egymással – innen adódik a szállóigévé vált cím is: Jövőre veled, ugyanitt –, és ettől kezdve történjen velük bármi, családi örömhír vagy tragédia, ők mindig ott lesznek egymásnak. Egy évben egyszer találkozva „látják” felnőni egymás gyerekeit, esetenként megmentik párjuk házasságát – mi pedig látjuk őket felnőni, változni, megöregedni, veszekedni vagy összebújni. Figyelhetjük őket 25 éven át egy kis szállodai szobában, amelyben megállt az idő, és ahová a szerelmesek vissza-visszatérnek, hogy boldogan éljenek, amíg…?

Megújult Kalocsán az érsekkerti szabadtéri színpad

Fotó: Zsiga Ferenc

Bernard Slade 1975-ben írt színdarabját – a színházak meghódítása után – 1978-ban filmre is vitték. A sikeres mű négy Oscar-jelölést gyűjtött be, és azóta is minden idők egyik legjobb romantikus alkotásaként tartják számon.

A Csillagfény Produkció előadásában a darab hossza 150 perc, egy szünettel.