A Roma gyermekek anyanyelvi, olvasási, sportolási, szabadidős tábora nevet viselő táborba 21 gyermek érkezett, Komádiból és Tolcsváról, a hatévestől a húszévesig. A táborban nemcsak a tágan vett kultúrával, hanem a lovári nyelvvel is ismerkednek a fiatalok, mégpedig roma és nem roma költők versein keresztül.

Roma tábor kezdődött hétfőn a kecskeméti Táncsics Kollégiumban

Fotó: Horváth Péter

Radics Kálmán hangsúlyozta: a roma gyökerek megismerése rendkívül fontos a fiataloknak, hiszen, aki nincs tisztában a múltjával, nem képes helyesen értelmezni a jelent, és nem tud jól tervezni a jövőre. A kulturális foglalkozások mellett több élményprogram is várja a táborozókat: ellátogatnak a élményfürdőbe, megismerkednek Kecskemét nevezetességeivel, valamint tág teret kap a labdarúgás is.

Radics Kálmán elmondta, hogy az elmúlt 13 év nem volt hiábavaló: több olyan munkatársa is van, aki gyermekként a tábor lakója volt, most pedig már maga is a táborban segédkezik.

A hétfői megnyitón Sipos László önkormányzati képviselő és dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő köszöntötte a fiatalokat, örömüket fejezve ki, hogy Kecskemétre látogattak.