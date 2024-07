A Puszta Kapuja egy újabb lépés a kiteljesedés felé

Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy bővíteni kell Bugac kincseinek tárházát. Nem csak a rackanyáj, a szürkemarha, a lovak, a kitűnő lovasok, a Karikás Csárda, a Kurultaj, hanem a bugaci puszta különös romantikája az, ami ide csalogatott százezreket az elmúlt évszázadban. Ennek a lelke a Kiskunsági Nemzeti Park, amely 1975 óta fogadja a látogatókat. A Puszta Kapuja egy következő lépés afelé, hogy kiteljesedjen a település határában feltárt páratlan régészeti leleteket bemutató Aranymonostor Látogatóközpont. Ehhez a kiteljesedéshez azonban még hiányzik innen egy strandfürdő, hiszen Bugac alatt is termál víz van, amit fel kell hozni és kell egy szálloda is. Mindez együtt, valóban vissza tudná hódítani Bugac méltó helyét Európa turizmusának térképén – hangsúlyozta a honatya.

A Puszta Kapuja több célt is szolgál

Öt évtizedes adósságát törlesztették az információs központ megépítésével – fogalmazott az átadási ünnepségen Ugró Sándor, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója.

Az átadáson elhangzott, hogy a Puszta Kapuja Információs Központ fogadó- és bemutató épületként is szerepet tölt be Bugacon, hiszen nem csak tájékoztatást nyújt, de különböző programok szervezését és lebonyolítását is segíti, valamint természetvédelmi, tájtörténeti, kultúrtörténeti témájú oktatási-nevelési funkciót is ellát.

Nevéhez híven valóban a bugaci puszta kapuja, hiszen innen lehet eljutni a híres bugaci pusztára. Aki pedig szűkében van az időnek és nincs alkalma hosszabb sétát tenni a területen, a látogatóközpont mögött található kitekintőpontról a bugaci Nagypuszta panorámájában, meleg nyári estéken pedig a csodaszép naplementében gyönyörködhet.