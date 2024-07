– Ötödik alkalommal szerveztük meg soltszentimrei néptánctáborunkat a gyermekek és felnőttek számára. Bár a tábor szervezését mi fogjuk össze, de szüleim és testvéreim is óriási segítséget nyújtanak abban, hogy ez megvalósulhasson. Az oktatókkal együtt közel százan vagyunk, a tábor legfiatalabb résztvevője alig töltötte be a harmadik életévét. Az oktatás három gyermek, egy ifjúsági és felnőtt csoportban zajlik. A legkisebbekkel, a Pirinkó csoporttal Zádori Zsuzsanna és Nagy Fruzsina foglalkozik, ők somogyi játékfűzést tanulnak. Hajnal János és Lábas Kata irányítása mellett a Kis-Iringó csoport tagjai szilágysági, a Nagy-Iringók pedig Hankó Tamás és Knap Eszter vezetésével györgyfalvi táncokkal ismerkednek. A felnőtteket Mátéval ketten tanítjuk, ők a bihari táncok alapjait sajátíthatják el a hét folyamán. A táncpróbák alatt, és az esti táncházakban a Talléros Együttes, valamint a kecskeméti Csipkefa Zenekar szolgáltatja a talp alá valót – mondta el hírportálunk érdeklődésére Számfira-Nagy Zita.

Száznál is többen ropják a soltszentimrei néptánctáborban

Fotó: Gulyás Sándor

Az egyhetes programra a helyiek mellett a környező településekről, az ország különböző szegleteiből, illetve külföldről, Luxemburgból, Németországból is érkeztek Soltszentimrére a néptánc szerelmesei.

– Negyedik alkalommal veszek részt a soltszentimrei nyári tánctáborban, ahová gyermekeimet is elhoztam. Egyikük a Kis-Iringó, másikuk a Nagy-Iringó csoportban táncol. Negyven éve vagyok aktív táncos, a tábor ennek ellenére is komoly szakmai kihívást jelent számomra, emellett nem elhanyagolható szempont a közösségépítő szerepe sem – fogalmazott Kollár Amarilla, a szegedi Hatetudnád Tanoda tagja.

A tábor szervezői kiemelt feladatunknak tekintik a népi kultúra értékeinek bemutatását. Ennek jegyében a néptánc oktatás mellett kézműves foglalkozásokkal, hangszer-bemutatóval is készültek.

– A tábor résztvevői kipróbálhatják a bútorfestést, a nemezelést, az ostorkészítést. Kirándulásokat is szerveztünk, melynek keretében megismerkedhetnek a táborozók Soltszentimre, és a környék nevezetességeivel, természeti szépségeivel. Ellátogatunk a Csonka-toronyhoz, felkeressük a Barkóczi majort, illetve Szabó Pál lótenyésztőt is. A programot folkmozi, folkkvíz, focikupa, színes gyermekprogramok (ugrálóvár, arcfestés), kenyérlángos sütés és ki mit tud színesíti. Esténként táncházak és koncertek várták és várják az érdeklődőket, melyekre a belépés ingyenes – sorolta a táborvezető.