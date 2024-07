– Nagyon megérdemli a figyelmet, kevés olyan amatőr festővel találkoztam, aki ennyire akart jól festeni, és ezért nagyon sok mindent meg is tett – mondta a kiállítás megnyitóján mondott köszöntőjében Horváth Péter festő, grafikus, versmondó, a Lovasberényi Alkotótábor szakmai vezetője, aki néhány évvel ezelőtt az egyik alkotótáborban ismerte meg a polgármestert, aki több alkalommal is visszatért oda, és egy akrilfestő tanfolyamot is elvégzett.

A képen (balról a második) Maruzsa Valéria Veronika látható, a szomszédos települések polgármesterivel

Fotó: Pozsgai Ákos

Maruzsa Valéria Veronika elmondása szerint gyermekkora óta kedvenc időtöltése volt a rajzolás, Lippai Aladár volt a rajztanára, aki több kiállításra is elvitte a rajzait. Sokáig csak álmodozott arról, hogy egyszer a festészethez is közel kerül. Huszonnégy év után a lovasberényi festőtábor hozta meg életében az áttörő változást 2017-ben. Az első alkalommal minden festéket kipróbált, ami csak a keze ügyébe került; akvarell, akril, olaj. A könnyen kezelhetőség miatt kezdetben csak akrillal festett, de izgatta az olajfestmények titka, ezért vett részt 2020-tól Nógrádi Katalin festőművész táboraiban, ahol elsajátíthatta az olajfesték használatát és az ecsetkezelés technikáját. Később egy online festőkurzust is elvégzett. Tehetségének és megszerzett tudásának eredményét jól tükrözik a most kiállított festmények.