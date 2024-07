Helvécián a Wéber Ede Általános Iskolában a 7. osztályos Hímző Manói csapata a Vándorlegény pályázat országos döntőjében díjazásban részesült kiemelkedő munkájukért. A csoport tagjai: Antal Janka, Sinca Nikoletta, Oláh Erika és Kiss Liliána Nádudvaron vették át a díjat. A szakkör vezetője: Kobela-Varga Anita népi hímző, kismesterség oktató, aki egész évben segítette tehetségük kibontakoztatását.

Kobela-Varga Anita és a hímző lányok országos Vándorlegény díjat nyertek

Fotó: Sebestyén Hajnalka

– Októberben kezdtem el foglalkozni a hetedikesek hímző oktatásával, a somogyi keresztszemes motívumot tanítottam meg nekik. A fiatalok készítették el, hímezték ki a ballagó nyolcadikosok tarisznyáját. Nyitottak voltak a hímzés technika elsajátítására. Voltak, akik egyből ráéreztek és örömmel hímeztek, akadtak, akiknek kellett egy kis idő, míg ráhangolódtak. A tarisznya után hímeztek még kis táskákat, mobiltokokat – mondta Kobela-Varga Anita, majd további részleteket osztott meg.

– A szakma mentorom ajánlotta figyelmembe a Vándorlegény országos pályázatot. Négy tanítványom kiemelkedett az osztályból, az ő munkájukkal pályáztunk még januárban. Számomra is meglepetés volt, hogy csak ebben a tanévben kezdtem el velük foglalkozni, és a pályamunkájuk bekerült a legjobbak közé. Békéscsabán, a Dél-Alföldi Regionális megmérettetésen ezüst minősítést szereztek, és beválogatták őket az országos versenyre. Igaz, dobogós helyezést ott már nem értünk el, de díjazták a munkáikat, mely szintén nagy elismerés egy országos pályázaton. A Nádudvaron megtartott díjátadón ki is állították munkáikat. Nagyon büszke vagyok rájuk, kitartottak egy olyan kézműves technika mellett, mely ma már csak keveseknek jelent értéket. Ők azonban felismerték, ráéreztek a magyarságunk ezen kincsére. A díjjal vásárlási utalványt is nyertek, melyet a hímzéshez szükséges alapanyagokra fordíthatnak. A lányok a díjátadón is jól érezték magukat, többféle népi mesterséggel is megismerkedhettek – tette hozzá Kobela-Varga Anita, aki szeptembertől folytatja a lányokkal a közös munkát.

Arról kérdeztük a lányokat, hogy mit jelent számukra a hímzés?