A megnyitónak és a fotóknak helyet adó alsó Panoráma társalgó zsúfolásig megtelt, nagy érdeklődés kísérte Kovács Szabolcs tárlatát. A Kodály Város című kiállítás két részletben látható. A Kecskemét történelmi városközpontjának rejtett kincseit és építészeti részleteit bemutató fekete-fehér fotók az alsó, a színesek a felső szinten lévő Panoráma társalgóban kaptak helyet.

Kodály városának rejtett kincseit mutatja be a kiállítás

Fotó: Bús Csaba

A megnyitón először a Pitykés Zenekar játszott, majd Acsai Rita, a Hírös Agóra munkatársa köszöntötte a nagyszámú közönséget. A kiállítást Kazi Roland média művész nyitotta meg. Bemutatta Kovács Szabolcs fotográfust, pályájának fontosabb állomásait, majd rátért az általa is oly kedvelt épületfotózásra.

Kovács Szabolcs Budapestről költözött nyolc éve Kecskemétre, a családjával azóta is itt él. A Katedrában végezte el a fotográfus képzést, majd ez irányú tanulmányait Dániában és a MOME-n folytatta. Fő területe a street és épület fotózás. Hosszú éveken át saját fotónyomdája volt Kecskeméten, és fotós sulit is vezetett kezdőknek, tanítványai közül többen ott is voltak a kiállításon. Jelenleg a Katona József Múzeumban grafikusként dolgozik, szabadidejében fotóz.