Elsősorban festményeket, de grafikákat is találunk, installációk és szobrok is láthatók a tárlaton. Kilenc művész, 68 műalkotását tekintheti meg az érdeklődő a Bácskai Művelődési Központ mindhárom kiállítóterében egyidejűleg. Hagyomány a városban, hogy a halfőző fesztivál idején valamely testvértelepülés vagy baráti város képzőművészei mutatkoznak be. Idén Kecskemét kapott lehetőséget, arra, hogy igen jelentős képzőművészeti tárlatot mutasson be.

A Bácskai Kultúrpalotában látható Fesztivál címmel kilenc kecskeméti művész alkotása a nyár folyamán

Fotó: Márton Anna

Dr. Marczin István, a Bácskai Művelődési Központ kurátora hangsúlyozta: Kecskemét jelentős képzőművészeti fellegvár Magyarországon, ami, én úgy gondolom, hogy nem kapja meg a méltó elismerését, kiállításokra, szimpóziumokra gondolok elsősorban. Ebben az évben Demó István festőművésszel konzultáltam az ötletről. Úgy gondolom, a Fesztivál cím lefedi mindazt, amit ki akartunk vele fejezni: egyrészt a halfőző fesztivált, illetve, ha a szónak magát az etimológiáját nézzük, a fesztivál az ünnephez, és elsősorban a művészetekhez kötődött. Az ismert mondás szerint is: a kiállítás a művész ünnepe – fogalmazott a kurátor.

A bajai tárlaton Damó István, Gaál Milica, Király Gábor, Kun-Sebők Kata, Nagy Otília, Németh Ábel, Pongrácz Márta és Szikora Imre kortárs művészek alkotásai tekinthetők meg. A kiállítás július 12-től a teljes nyári szezonban várja az érdeklődőket. A kurátor tapasztalata szerint népszerűek a bajai tárlatok, a városba érkező turisták is mindig szakítanak időt a galéria megtekintésére.