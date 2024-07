A város kulturális életét figyelemmel kísérők előtt nem ismeretlen az Elemek Egyesület. A társaság művészi vénával megáldott tagjainak alkotásait a nemrégiben megrendezett NemArt Fesztiválon láthatták először az érdeklődők. Az ott kapott elismeréseknek is köszönhetően az egyesület szervezésében június 18-án, csütörtökön nyitotta meg kapuját az első művésztelep, amelynek célja a közösségépítés, egymás megismerése és a szabad alkotás.

Vasárnapig tart a kalocsai Elemek Egyesület első művésztelepe

Fotó: Zsiga Ferenc

Garamvölgyi Éva festőművész, az Elemek Egyesület elnöke elmondta: a művésztelep annyiban is egy szabad tér, hogy nincsen kötött programja. Az alkotók egy témában összeülnek, majd az ott szerzett kreatív alkotó energiát egyénileg, a saját alkotásaikban viszik tovább. A művésztelep valamennyi érdeklődő előtt nyitva áll, célja, hogy hosszú távon is nyitott maradjon nemcsak a térség, hanem akár a határon túli alkotók előtt is. A művésztelepnek jelenleg mintegy egy tucat alkotója van.

Rédei Viktória író, az Elemek Egyesület alelnöke szerint a művésztelep előnye az is, hogy bepillantást enged egy másik alkotó munkájába, gondolkodásába, amelyből nem biztos, hogy azonnal profitálunk, viszont a későbbi alkotásaikban mindez visszaköszönhet majd.

A Kultúrtérben pénteken tett látogatásunkkor épp az enkausztika került fókuszba. Mint elmagyarázták, az enkausztika egy ősi, már a római kori Egyiptomban használt technika. Először viasszal keverik a pigmentet, majd a meleg anyagot, akár többen is, például ecsettel kenik a színezni kívánt felületre.

Germán Fatime grafikusművész, az egyesület alapító tagja kifejtette: a művésztelepen való részvétel nagyon inspirálóan hat, tapasztalata szerint az alkotókat jól segíti kiszakítani a mindennapokból. A résztvevők a következő napokban a mentorálása mellett például linómetszeteket készítenek majd.