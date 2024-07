Sáli Levente legújabb festményeinek témáját a halasi csipke ihlette. Elmondása szerint már gyerekkora óta lenyűgözték a csipkék, de nem érezte magát elég érettnek és méltónak arra, ahogy, mint fogalmazott, „egy ilyen csodához tudna kapcsolódni”. Aztán egy őszi napon a kertjük végében a mindenre aranysárga kontúrt rajzoló napsugarak fényében érte az isteni felismerés, hogy megalkossa a mostani kiállításon bemutatott képeket. Speciális festési technikával készült képei elkészítéséhez egy különleges nyelv segített neki, az angyalnyelv, amit bevallása szerint a kegyelmi állapotban hozott létre.

Sáli Levente munkáit láthatjuk Halason

Fotó: Pozsgai Ákos

A kiállítás megnyitója Levente zenés homokanimációjával kezdődött, majd Szécsiné Rédei Éva, a Csipkeház igazgatója köszöntötte a vendégeket a Halasi Csipke Közalapítvány nevében. Megköszönte a művésznek, hogy ezúttal festményei témájának a halasi csipkét választotta.

– Úgy gondolom, hogy mind az alkotó, mind a halasi csipke nyert ebből a közös projektből, hisz a festményeknek köszönhetően még több emberhez eljut a halasi csipke világa és még több ember szereti meg. Ugyanakkor az alkotó képei is új közönséghez jutnak el, akik a Csipkeházban az állandó kiállítás mellett az időszaki kiállítást is megtekintik – mondta az igazgató.

Fülöp Róbert polgármester a kiállítást bevezető köszöntőjében azt hangoztatta, hogy a halasi csipke közös kincsünk, ahogy az a festő homokanimációján is megjelent.

– Azon dolgozunk, hogy a halasi csipkét ne csak a Csipkeházban, hanem más extra felületeken is be tudjuk mutatni. Példaként említette a hatalmas halasi csipkét ábrázoló graffitit a csipkemúzeummal szemközti társasház tűzfalán, amit a lengyel street art művész, NeSpoon álmodott meg és készített el, aki világszerte csipkével dekorálja a házak falait. És most ebbe a sorba illeszkedik Sáli Levente Csipkébe írt történetek című kiállítása is – emelte ki a városvezető.