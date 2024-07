Az évzáró gálát Hofmaiszter Anikó művészeti vezető nyitotta meg, aki az elmúlt időszak történéseiről és eredményeiről beszélt köszöntőjében.

A táncosok műsora osztatlan sikert aratott

Fotó: József Attila Közösségi Ház

– Az Ezüst Kopogók néptáncosai hihetetlenül szorgosak voltak az elmúlt tanévben is. Bővült a csoportok létszáma, és jó néhány koreográfiát tanultak meg. Egyénileg is mindenki nagyszerű utat járt be, olyan táncossá értek, melyre joggal büszke az ember. A környező települések és városunk felkéréseinek is igyekszünk eleget tenni, táncosaink egyebek mellett megmutathatták magukat a fülöpszállási falunapon, a szentmiklósi napokon, Márton-napi vigasságon. Májusban Tasson, Szalkszentmártonban és Kunadacson a pünkösdi forgatag részesei lehettek – mondta el köszöntőjében Hofmaiszter Anikó.

Holczmann Mihály, az Ezüst Kopogók Néptánc Egyesület elnöke az elmúlt időszak történéseiről, az elért eredményekről, pályázati sikerekről számolt be.