A Tőserdőben, a Kontyvirág Erdei Iskolához közeledve egyre erősebben hallatszik a madárdal mellett a citera hangja is. Kicsit közelebb évre azt is lehet hallani, hogy bizony több irányból jönnek a hangok. A Rózsatábor tagjai szakemberek irányítása mellett gyakorolnak.

A gyerekek a Rózsatáborban megismerkedtek a citerával és a népzenével

Fotó: Szentirmay Tamás

– Június 8-tól egy héten keresztül az eddigi legnagyobb létszámmal dolgozunk, 68 gyermekkel és két felnőttel hét tanár és három stáb foglalkozik – mondja Nauner Agárdi Éva a tábor szakmai vezetője.

– Szinte az ország minden részéből érkeztek citerát kedvelők és játszók, így: Nyárlőrincről, Kecskemétről, Tiszaalpárról, Velencéről, Sóskútról, Tárnokról, Budapestről, Váraszóról, Dabasról, Mátészalkáról, Nyírbátorról, Nagykárolyról, Kántorjánosiról. Most inkább a csapatépítés az elsődleges célunk. Ez alatt azt értjük, hogy nem az egy településen élőkből szerettünk volna muzsikuscsapatot kialakítani, hanem az ország többi részéről is. Váczi Mihály szerint nem elég álmodni, kell egy nagy álom is. Nekünk az volt az álmunk, hogy ahogyan mi visszajárunk az ország minden területéről muzsikálni, ezt a gyerekek is meg tudják majd tenni. Persze nem kell megvárni a nagykorúságot, mert a rózsatábori 15–18 éves korosztály év közben is összejár az ország minden területéről muzsikálni. Mindenki otthon gyakorol, a technika segítségével pedig tudnak próbálni. A fellépések előtt egy nappal összeállnak és sikereket érnek el – tette hozzá.

– Mi ennek próbáljuk megadni a lehetőséget, a keretet, a szakmai hátteret. Mivel hetedik éves a tábor, így a nagyobb gyerekek már tudnak úgy citerázni, hogy az élményt jelent számukra. Ezen alapszik az ő barátságuk – hangsúlyozta Dobos Szilvia, a tábor egyéb feladataiért felelős vezető.

– Kitalálták, hogy alapítanak egy bandát és úgy fognak muzsikálni. Június közepén Váraszón volt egy népzenei fesztivál, ahová ez a baráti társaság benevezett és fesztiválgyőztesek lettek. Ez nekünk nagy visszaigazolás, mert látjuk rajtuk az alázatosságot, az elhivatottságot, a lazaságot, hogy legyen szakmai minőségre is igényük. Ezt szeretnénk nekik most is megadni, az alapoktól felépítve a munkát. Itt, a táborban többen is csatlakoztak a Szalka Bandához, mi pedig a háttérből irányítjuk őket. Azt szeretnénk, hogy minőségi muzsika kerüljön ki a kezükből. Péntek este a táborban ők fognak majd koncertet adni a kisebbeknek. Sokan szeretnének bekerülni ebbe a bandába és ez motiválja őket a jobb munkára – mondta.