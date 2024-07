A fotóművész eszköztárában a humor, a dráma, vagy a fekete komédia mellett gyakori szereplő a magánéleti reflexió. Legújabb, nem közvetlenül a privátszférából építkező sorozata is visszavezethető egyfajta női ön-teremtéstörténetre, vagy ha úgy tetszik, egy önmagára vetített tudományos-fantasztikus utazásra. Tűvel-cérnával varrott fotográfiáin matematikai-geometriai összefüggésekkel kifejezett absztrakt igazságokra lel, melyek a világ legbensőbb igazságainak tükröződései.

A Fehér Vera fotóművész

Fotó: Horváth Péter

Tűvel-cérnával varrott fotográfiáin matematikai-geometriai összefüggésekkel kifejezett absztrakt igazságokra lel, melyek a világ legbensőbb igazságainak tükröződései: a belső harmónia megtalálása csak a hullámvölgyek elfogadása, túlélése és meglovaglása révén lehetséges, új életet a szférák összekötözése jelent.

A művész 2005-ben, autodidaktaként hozta létre a később 13 tagúvá nőtt, kísérleti fotográfiával foglalkozó Hibaista Csoportot, mellyel 2015-ig rendszeresen publikálták munkáikat különböző felületeken. A tagok a különféle analóg, digitális és konceptuális módon megvalósult fotográfiai hibák és véletlenek provokálására fókuszáltak. Összetett technikai bázisú és komplex látványvilágú sorozatai láthatók a kiállításon: a személyes élményekből táplálkozó, családi traumát feldolgozó Fekete Éden 2019-ből, az ugyanabból az évben készült képzőművészeti indíttatású, felsértett képtárgy-felülettel kísérletező Mindenki tudja , az általa mágikus dokumentarizmusnak nevezett Melegágy 2020-ból, vagy a növények és emberek kapcsolatának globális szimbiózisát intuitíven feldolgozó Let them brid you 2022-ből.

A megnyitón András Tamara esztéta értelmezte a kiállítás anyagát, ezen belül két sorozatára, a Fekete Édenre és az i can light i can dark című szériára fókuszált. Megfogalmazása szerint nemcsak az elmúlt évek munkáit magába foglaló és továbbgondoló kiállítás tekinthető egy folyamatos alakulásban lévő elrendeződésnek, de az életmű legkisebb egységei, a képek is. Megfogalmazása szerint az i can light i can dark című sorozat darabjai az egymással mindig más-más kölcsönhatásokba lépő valóságelemek különböző konstellációi.

András Tamara szerint A Fehér Vera alkotói szándéka szerint a képcsoport egy sajátos, nem közvetlenül a privátszférában játszódó ön-teremtéstörténetbe avatja be szemlélőit.

– Az A Fehér-féle, egzisztencialista science fiction formanyelvében és eszköztárában nem hagyományos sci-fi zsánerelemek jelennek meg, hanem primer mintázatok és elrendeződések; a képzelet szülte kozmosz legkisebb valós egységei. Élvázmodelleket, maszk-alakzatokat, lejárt dokubrom papírt újrahasznosító, tűvel-cérnával varrott fotográfiáin A Fehér Vera matematikai-geometriai összefüggéseket helyez fókuszba; viszonyrendszeréből kirajzolódó absztrakt igazságok az i can light a vonalak i can dark-konstellációban a világ benső törvényszerűségeinek tükröződései. Ebben az értelemben az önszkifi olyan (az alkotó kifejezésével élve) ön-teremtéstörténet, amelyben egymásba íródik a mikro- és a makrokozmosz, avagy a személyes és a személytelen világ keletkezésének cselekménye – világított rá az alkotói szándékra az esztéta.

A tárlat megtekinthető augusztus 3-ig, keddtől szombatig, 14 órától 18 óráig.