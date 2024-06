A Múzeumok Éjszakáját immár 22. alkalommal rendezték meg hazánkban. Idén közel 460 intézmény – köztük a félegyházi Kiskun Múzeum – tárta szélesre kapuit, hogy több ezer programmal nyűgözze le az érdeklődőket. A kezdeményezés nem titkolt célja, hogy még több embert tegyenek rendszeres múzeumlátogatóvá.

Megtelt látogatókkal a Kiskun Múzeum udvara a Múzeumok Éjszakáján

Fotó: Vajda Piroska

Mészáros Márta, Kiskun Múzeum izgatója elmondta, a Múzeumok Éjszakája az egyik legnépszerűbb programjaik közé tartozik. Ilyenkor sok a visszatérő látogató és nemcsak Félegyházáról, hanem a környező településekről is érkeznek vendégek. Hangsúlyozta, úgy állították össze a programokat, hogy kicsik és nagyok egyaránt jól szórakozzanak. Három fő lábon állt a Múzeumok Éjszakája: az egyik a gyerekudvar, ahol most is nagyon népszerű volt a népi udvari játszótér. A már megszokott játékokat, a hajfonodát, az arcfestést, lovaglási lehetőség és a múzeum munkatársai által előadott Malom alatti mese is kiegészítette. De ismét kinyitott a szabadtéri kovácsműhely is.