Az ország legnagyobb haditechnikai parkja megnyitotta kapuját, hogy a családok megismerkedjenek az egykori Varsói Szerződés fegyvereivel. Ezek az eszközök nagyon sok kisgyermekes családot csábítottak a Pintér Művek által fenntartott szabadtéri múzeum hatalmas területére. Itt a MiG vadászképektől a T-72-es harckocsin át, a Mi harci helikopterig bezárólag rengeteg jól karbantartott fegyverrel ismerkedhettek meg a látogatók.

A T72-es harckocsiba bárki bemászhatott a Múzeumok Éjszakáján

Fotó: Barta Zsolt

A Pintér család fogadta a látogatókat, a rendezvény főszervezője, Pintér Csaba igazgató és felesége, Pintérné Farkas Csilla volt. Mint mondta, 22 olyan helyszínt alakítottak ki, amely a látogatók kényelmét és szórakozását, sőt információszerzését is szolgálta. Az ukrán-orosz háborúban ma is használt T-72-es harckocsiba bárki bemászhatott, kipróbálhatta milyen is bent tartózkodni egy ilyen fegyverben. A CAMP katonai tábornál II. világháborús szerelésbe öltözött személyek mutatták be, milyen is volt az adott hadsereg kinézete, milyen fegyverei is voltak. Kialakítottak egy szovjet-afgán tábort is, ahol a 80-as évek egykori világát mutatták be a nézőknek.

A Duna-menti hagyományőrzők pedig különböző kézifegyvereket, köztük egy kézi páncéltörő gránátvetőt is bemutattak. Emellett a szoborteremben, két előadás is várta a történelem és az űrkutatás iránt érdeklődőket. A Terror Háza Múzeum történésze, Lakatos Dorina Rabszolgasorsra ítélve – Élni és túlélni a GULAG-on címmel tartott érdekes előadást. Mintegy 700 ezer magyar embert hurcoltak munkatáborba a szovjet katonák tőlünk, az emberek mintegy fele sosem tért haza. Illetve Magyari Gábor Béla űripari tanácsadó tartott előadást a magyar űrhajós kiválasztásról képzésről.

Eközben Az Ég Katonái Hagyományőrző Egyesület meghívására Varsányi Mihály alezredes és Czenczik István őrnagy a MiG-21-es vadászrepülő történetéről repülési tulajdonságairól tartottak előadást megfűszerezve érdekes történetekkel. Az Ég Katonái Hagyományőrző Egyesület a héten készült el Simon Róbert elnök irányításával a Magyari Béláról elnevezett 1418-as oldalszámú MiG-21es vadászgép felújításával, amely a múzeum területén van kiállítva. Lapunknak Pintérné Farkas Csilla elmondta, hogy 2019-ben kapcsolódott be a Pintér Művek a Múzeumok Éjszakája programsorozatba. A pandémia azonban közbe szólt, de a járvány végén újra megnyitotta a kapuit a múzeum az év nevezetes éjszakáján. Akkor már abban gondolkoztak, hogy a kisgyermekes családok óvodás, általános iskolás gyermekeinek is külön foglalkozást is tartsanak. Emellett a felnőttek számára olyan előadásokat is tartanak, amelyek aktualitásuk miatt érdekelheti a közönséget. Emellett megemlékeznek a múzeum alapító Pintér Józsefről, aki óriási energiával szervezte meg az országban egyedülálló kiállítást.