A páratlan tárlat és a hozzá kapcsolódó közösségek is igazolják, hogy úgy általánosságba véve is a múzeum nem csupán elérhetetlen, távoli elefeántcsonttorony, hanem a történelmi örökségünk mellett a mára reflektáló élményét nyújtó közösségi tér. A nemzet múzeuma élő, befogadó intézmény, gyűjteménye a mi közös kincsünk, mint A magyar menyasszony, aki valójában mi vagyunk – hangsúlyozta a főosztályvezető.

Dr. Simonovics Ildikó divattörténész, muzeológus, a kiállítás kurátora a megnyitón elmondta, egy kivételes, még a Magyar Nemzeti Múzeumban sem látható menyasszonyi öltözetet is kiállítottak a bugaci látogatóközpontban. Felhívta a figyelmet arra a száz darab esküvővel és házassággal kapcsolatos magyar kifejezésekből és azok magyarázataiból álló „szalagerdőre” is, ami szintén csak a vándorkiállítás része. A látogatók figyelmébe ajánlotta a kiállított és felpróbálható mezőkövesdi matyó, sárközi, bátai, veresegyházi, tamási pártagyűjteményt, valamint 22 esküvő történetét elmesélő tablókat, amelyek azt mutatják be, hogyan jutottak el a párok a különböző korokban az ismerkedéstől a házasságkötésig.