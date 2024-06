„A Kurultáj fontos szerepet játszik a magyarság identitásának megőrzésében és erősítésében. Magyar Törzsi Gyűlés így nemcsak egy rendezvény, hanem egy mozgalom is, amely hozzájárul a magyar kulturális értékek megőrzéséhez és továbbadásához a jövő generációi számára. Az esemény nemcsak kulturális élményt nyújt, hanem lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők mélyebben megismerjék saját történelmüket és hagyományaikat. A Kurultáj egyben közösségi élmény is, ahol a résztvevők együtt ünnepelhetik nemzeti örökségüket.” – hangsúlyozta Bíró András Zsolt, a Magyar Turán Alapítvány elnöke.