Hajdan Vali gyermekkora óta vonzódott a költészethez. Verseit az iskolában, az unalmasabb tanórák alatt papírfecnikre, füzeteibe, tankönyveibe írogatta. Rímfaragással közel három évtizede foglalkozik komolyabban. A versek sokáig rejtőzködtek a szerző íróasztalának fiókjában, míg egy véletlennek köszönhetően napvilágot láttak.

A feladatok utolérnek engem és ezt szeretem – vallja Hajdan Vali

Fotó: Gulyás Sándor

– Közönségszervezőként dolgoztam a Budapesti Kamaraszínházban. Az intézmény akkoriban válságos helyzetben volt, így nagy szükség lett volna minden támogatásra. Ekkor ajánlottam fel a színház igazgatójának a segítségem, amit inkább csak egy humoros megjegyzésnek szántam, miszerint: Olyan sok mindenki szerepelt már itt a színpadon, hogy már csak én hiányzom onnan! Meglepetésemre zöld utat kaptam. Műsorom a fiókomban és a mobiltelefonomban gyűjtögetett verseim alapján állítottam össze. Felolvasó estet terveztem, de egyszemélyes színház lett belőle, ami a „FülbeVali” címet kapta. Innen indultam el a pályán, amire 18 éves korom óta készültem, ám ezt Isten későbbre szánta nekem – emlékezett vissza a kezdetekre a költőnő.

Hajdan Vali pályája gyorsan ívelt felfelé, nem sokkal később jelent meg a „FülbeVali” című verseskötete, ami első előadásának anyagát tartalmazta, majd ennek bővített változata („FülbeVali 2”.) szintén szerzői kiadásban, csakúgy, mint a „Színház az én kálváriám” c. CD lemeze. Ezt követte a „Lélekvirágaim” és a „Lilike és barátai” című, főként gyermekverseket tartalmazó kötet, a Rím Könyvkiadó gondozásában.

Határon túl is bemutathatta művészetét

– Rendszeresen veszek részt művészeti eseményeken, kiállítás megnyitókon, könyvbemutatókon. Tagja vagyok a Magyar Újságírók Közösségének, a Magyar Nemzeti Írószövetségnek, a Béketeremtők Alkotóközösségének, valamint a Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesületének. A facebook közösségi portálon is évek óta jelen vagyok, műveim megtalálhatók különböző antológiákban is. Többfelé hívnak Budapesten, vidéken, sőt határon túlon is bemutathattam művészetem. Számos oklevéllel, néhány díjjal is elismerték munkásságom, például a Bicskei 1. Költészeti Találkozón a Megzenésített Versek kategóriájában különdíjat kaptam. A facebook közösségi portálon néhány éve a „Közönség kedvence” díjat is elnyertem. A legnagyobb elismerés számomra a közönség szeretete – hangsúlyozta Hajdan Vali.

A budapesti költőnő művészetét elsősorban eszköznek tekinti Istentől kapott feladatának elvégzéséhez.

Isten segítségével végzi munkáját

– Egy szomorú életesemény váltotta ki belőlem, hogy kiírjam magamból a bánatomat, így dolgozva fel azt. Nekem az adja az igazi örömet, hogy másokat boldogíthatok, fontosabbnak tartom mások örömét a sajátomnál, de ez mindig visszaszáll rám, ez inspirál. Csak saját tollal ékeskedem, vagyis jellemző rám, hogy saját szerzeményeimet adom elő önálló estjeimen, mások műveit csak kivételes felkérések alkalmával. Szeretem megszólítani az embereket, átadni az életszeretetet, emberszeretet, amit magam is ajándékba kaptam, otthonról hoztam. Korosztálytól függetlenül szeretetet viszek a gyerekek, felnőttek életébe, a szívekbe, a lelkekbe. Közösség szervezését, egyéni életek formálását végzem lélekkel, Isten segítségével, azzal a tehetséggel, melyet Tőle ajándékul kaptam, tanulom és tanítom, ami kézzel nem fogható és csak szívből adható s szívvel fogadható – fogalmazta meg hitvallását Hajdan Vali.