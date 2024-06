A zsinóros bál ötlete Szűcs Katalin és párja, Tatarek József elgondolása alapján valósult meg, akik nemcsak tisztelettel viselik e ruházatokat, de Katalin Kiskunfélegyházán kiváló, a hagyományőrző és zsinóros ruhákra specializálódott szabó. Katalinék azonban kettős céllal hirdették meg a jótékonysági célú hálabált Kecskeméten.

Zsinóros ruhába öltöztek a kecskeméti bálon

Fotó: Beküldött fotó

Még 2021-ben Katalin édesanyjának és testvérének, valamint egy harmadik családnak egyszerre égett le a háza, egymás szomszédságában Kiskunfélegyházán, a Kazinczy utcában. Katalinék hite nagyon erős, bíztak a Teremtőben, és abban, hogy ők maguk jó emberek, a jó energiájuk áramlása így körforgásban marad, összeadódik, és végül visszaszáll. Az azonban még számukra is hihetetlen volt, hogy rekordidő alatt összefogtak értük az emberek, és a három ház újraépülhetett. Ezt a nem mindennapi kedvességet szerették volna megköszönni a zsinóros bállal. Egyrészt a kiskunfélegyházi iskola azon diákjai részére is, akik személyesen is besegítettek a különböző szakmunkák elvégzésében, a sok-sok önzetlen támogatónak, akik szintén részt vettek a családjuk leégett házainak újraépítésében. A másik célja egy üzenet volt a bálnak, hogy még ilyen dráma után is lehet újra felállni, és a kapott értékekért, értéket visszaadni, mindenkinek szerették volna vele kifejezni hálájukat.

A közelmúltban megtartott bál remek kikapcsolódás volt a résztvevők számára, másrészt gyönyörű, zsinóros ruhákat is ajándékoztak a VIP jegyet vásárlóknak, így az eredeti ár töredékéért juthattak a vendégek a gyönyörű, egyedi viseletekhez.

A bálon a 200 vendég közül szinte mindenki valamilyen hagyományéltető ruhát öltött magára.

Nem mindennapi látványt nyújtott az elmúlt évszázadok magyar viseleteinek felvonultatása. Szó szerint, hiszen a bál egyik nagy látványossága volt a vendégek divatbemutatója. A legszebbnek Sissi ruhájának másolatát találta a legtöbb vendég, melyet a helvéciai polgármester felesége viselt. Emellett nomád, ősmagyar, paraszt, betyár, csikós, huszár, főúri, polgári zsinóros ruhák, különböző magyar tájegységek népviseletei egyaránt láthatók voltak, női, férfi és gyermek viseletben.