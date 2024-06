A néptánc és a népzene iránti szeretet volt a régiós folklórgála középpontjában szombat délután a művelődési ház színháztermében, ahol a fellépő tánccsoportok és zenekarok a térség gazdag kulturális örökségéből adtak ízelítőt.

Az eseményen hat hagyományőrző táncegyüttes lépett színpadra a Sergő zenekar közreműködésével.

Fotó: Pozsgai Ákos

– Tanúi lehetünk annak a csodálatos hagyománynak, amely generációkon át öröklődött és formálódott, s amelyben megtestesül nemzetünk lelke és történelme. A népzene és néptánc nem csupán művészeti ágak, hanem a közösség, az összetartozás és az identitás kifejezése is – mondta köszöntőjében Németh Szilvia, a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa, a gála háziasszonya. Emlékeztetett arra is, hogy a fellépő hagyományőrző művészeti csoportok nem csupán a múlt értékeit keltik életre, hanem hidat is építenek a jelen és a jövő közé.

– Köszönettel tartozunk nekik, amiért megőrzik és továbbadják ezt a páratlan örökséget, és lehetővé teszik, hogy részesei lehessünk ennek az élménynek

– fűzte hozzá.

Elsőként a közel három évtizede alakult Mayossa Hagyományőrző Egyesület táncosai léptek színpadra, jelenleg harminc fővel működik a művészeti csoport, fontosnak tartják az utánpótlás-nevelést, művészeti vezetőjük Keserű Benedek, valamint Révész Vivien, aki az óvodás korosztály számára igyekszik tanítani a néptánc tudományát és megszerettetni a néptáncot. Előadásukban Mezőföldi táncokat mutattak be.

A Bábabokra Néptáncegyüttes Kenderike csoportja a közeli Kistelekről érkezett, ahol a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül működik és idén ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját. Az együttes vezetője Szathmáry Éva. A fellépő felső tagozatos gyerekek előadásában Szilágysági táncokat láthatott a közönség, hamarosan egy krakkói nyári fesztiválon is fellépnek, a táncokat betanította Dudás Bence és Szathmáry Éva.

A gála folytatásában a Majsai Dalárda is bemutatkozott, előadásaikban rég elfeledett dallamok élednek újra. Vezetőjük Berki Lilla székesfehérvári népi énektanár, közel száz kiskunmajsai és környékbeli népdalt kutattak és dolgoztak fel. Ezek közül kiemelkedők a majsai katonadalok, amelyeket Szekeres Kamilla Apollónia tanítja meg a három éve működő kórus lelkes tagjainak. A gálaműsorban Szamos-menti és majsai katonadalokat adtak elő.

A csólyospálosi Kalapos Néptáncegyüttes egy baráti társaság, akiket a népzene és a néptánc szeretete hozott és tart össze. Magyarbődi táncokat mutattak be Dudás Bence koreografálásával.

A Kisteleki Citerazenekar a magyar népzene varázslatos hangulatát hozta el a gálára, 1973 óta működik a csoport. Jászsági és Gömöri dallamokat hallhatott a közönség az előadásban. A Szeged Táncegyüttes Bodzavirág Néptánccsoportja rendszeres résztvevője a hazai és nemzetközi néptáncfesztiváloknak, lenyűgöző tánccal kápráztatták el a majsai közönséget.