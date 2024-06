Fliszár Károly György első kötete 2020-ban jelent meg, most a hatodik könyvét, a 124 költeményt tartalmazó kötetét mutatták be a félegyházi könyvtárban.

Fotó: Vajda Piroska

Ez a verses kötet csak alkalmat adnak arra, hogy egymással találkozzunk. Aztán, hogy a versek milyen önálló életet élnek majd, az már azokon múlik, akik ezt a könyvet forgatják – fogalmazta meg a könyvbemutatón az szerző. Azt is elmondta, hogy a vers egy pillanatnyi öröm és tudja, hogy az embereknek nincs idejük egy egész verseskötetre, de reméli, hogy egy-egy vers elolvasására talán még igen. Ezért osztja meg költeményeit a közösségi oldalán is, ahol szinte azonnali visszajelzéseket kap.

Már főiskolásként foglalkoztatta az írás

Fliszár Károlyról azt is megtudhatta a közönség, hogy a covid ideje alatt kezdett el verseket és novellákat írni. Bár főiskolásként már bontogatta a szárnyait, de komolyabban csak mostanában, ötven év kihagyás után kezdett írással foglalkozni. Úgy érezte, hetven évesen már kellő tapasztalattal és mondanivalóval rendelkezik, amit szívesen megoszt másokkal is. Verseiben az elmúlt másfél év gondolatait, érzéseit fogalmazza meg, de szólnak szeretett városa, Félegyháza értékeiről is.

Fliszár Károlyt sokan ismerik Kiskunfélegyházán, hiszen a rendszerváltás után több cikluson keresztül volt városi és megyei képviselő. Agrármérnökként több mint négy évtizeden át dolgozott a mezőgazdaságban. 2002-ben megkapta a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet. Legutóbb Zümi, a méhecske című mesekönyvének bemutatója után írtunk róla. A mesekönyvet és a mostani verseskötetet is Tarjányi Xénia, a Platán Utcai Általános Iskola művésztanára illusztrálta.