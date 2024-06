Az évadzárón elismeréseket is átadtak

A hagyományokhoz hűen az évadzáró társulati ülésen több díjat is átadtak: a társulat szavazatai alapján a 2023/24-es évad embere Gréczi István, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett főszabász lett, míg a Látó Ricsi Emlékdíjat Drucker Péter vezető karmester vihette haza.

Cseke Péter igazgató az évad folyamán szép számmal díjazott társulati tagjairól is megemlékezett: A zenei tagozat különösen sikeres évadot tudhat maga mögött díjak tekintetében. Károly Kati előbb Prima díjban, majd március 15-e alkalmából, Erkel Ferenc-díjban részesült. Németh-Nagy Johanna operaművész a BTHVN International Music Competition elnevezésű versenyen, Bécsben második helyezést ért el, míg Iván Sára karmester, zeneszerző a Puccini Nemzetközi Kamaraopera Zeneszerző Versenyen külön elismerést kapott.

Ugyancsak kimondhatatlan büszkeséget jelent a színház számára, hogy Barta Dóra, a balett-tagozat művészeti vezetőjének munkásságát Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetéssel ismerték el, továbbá a prózai tagozatból Orth Péter Gábor Miklós-díjat kapott az előző évadban bemutatott Macbethben nyújtott alakításáért.

Cseke Péter mellett Szente Vajk főrendező, illetve a Kecskeméti Nemzeti Színház tagozatvezetői is. Mindannyian egyetértettek abban, hogy a kecskeméti társulat fáradhatatlanul és folyamatosan a száz százalék felett teljesítve tette a dolgát az elmúlt évadban is, s ezt a színvonalat nemcsak megtartani, de még tovább emelni szeretnék a következő évadban. A 2024/25-ös évadban társulati tagként üdvözölhetik a nézők Kovács Panka színművészt és Cselóczki Tamás énekkari művészt. Jankovics Anna visszatér a színpadra, Kovács Lehel pedig immár művészeti vezetőként is jelen lesz a teátrum életében. Túri Lajos Péter koreográfus, Raj Martin pedig koreográfusasszisztens státuszban folytatja a munkát. A társulat távozói között van Koller Krosztián, Horváth Alexandra és Aradi Péter színművész.