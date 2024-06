Domonkos László autentikus mestere, folytatója egy évezredes szakma hagyományainak, mindent tud az általa szeretett Őrség fazekasságáról. Geszler Mária keramikusművész tanítványaként kezdte pályafutását, munkásságára nagy hatással volt a 70-es években népszerűvé vált táncházmozgalom, amelyben aktívan részt vett saját tájegységén végzett kutatásaival. Kávés, teás kannái rusztikus megfogalmazásukkal, erős plasztikájukkal a múlt századi edények karakterét viszik tovább. Ivókupái, kancsói egyszerűsége, arányainak szépsége, funkciójuk tökéletessége, mázaik újdonsága, a korszerű útkeresés sikeres példái.

Domonkos László fazekasmester munkáiból nyílt tárlat csütörtökön a kecskeméti Kápolna Galériában

Fotó: Bús Csaba

A mestert Kontor Enikő, a galéria munkatársa méltatta megnyitóbeszédében, melyben kiemelte: a kiállítás címe többek között arra utal, hogy nagy országjáró, illetve a hagyományokat követő ember. Az utcáról belépve, a róla készült teljes alakos, biciklis portré sejteti, hogy útjait nagyrészt két keréken teszi meg, esetenként több száz kilométert is, nagy súlyokkal megpakolva.

– Érdekli nem csak a magyar népi fazekasság formai és mintakincsbeli hagyatéka, kiemelten az Őrség fazekas kultúrája, és a csákvári fazekasság. Szívesen merít továbbá a balkáni kultúrából. A formák és formai kapcsolatok lenyűgözik. Csodálattal tekint az építészet felé is, itt elsősorban a Balaton-felvidéki parasztbarokkra kell gondolnunk. Saját bevallása szerint, részben ezért készít olyan monumentális, nagy erejű, erőteljes arányú és formájú tárgyakat. De az üvegtárgyak, valamint a szál- és marokfegyverek esztétikájából is inspirálódik. Saját késeit például maga tervezi, de profi készítővel kivitelezteti azokat – sorolta Kontor Enikő a fazekasmester nyelvét formáló stílusokat.

A mester életének első, talán egyik legfontosabb embere Geszler Mária keramikusművész volt, aki szárnyai alá vette és tanította. Probstner János keramikusművész invitálta a tehetséges fazekasmestert, 1978-ban kapujait frissen nyitó Kísérleti Kerámia Stúdióba.

Az idők folyamán Domonkos László míves, magas színvonalú tárgyaival végül is bekerült a Stúdió közel 4000 darabos gyűjteményébe. – Szellemi és szakmai fejlődésében, a hetvenes évek elején indult Táncház Mozgalom nagy segítőtársa volt. Megtalálta saját elképzeléseit, és erőt merített azok megvalósításához. Az inspiráló környezet tovább mélyítette a hagyományok tiszteletét, és egyben táptalajává vált a formai és tartalmi megújulás lehetőségeinek is – folytatta Kontor Enikő, aki a tárlat anyagáról is szólt. – A munkák között habkartonra nyomtatott ceruza rajzok, valamint funkcionális és esztétikai funkciójú kerámia tárgyak is szerepelnek. Rajzait a Covid ideje alatt készítette, egy komoly betegséggel küzdve. Életösztöne Kőszegre hajtotta, ahol az utcákat járva, számára inspiráló részletekre bukkant, melyeket meg is örökített – mondta Kontor Enikő a mester rajzáról.