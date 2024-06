Kapcsolatépítés

A 16. találkozón is jelen lesznek a határon túli, magyar nyelven játszó bábszínházak képviselői, akik szakmai megfigyelőként vesznek részt a rendezvényen Kolozsvárról, Nagyváradról, Sepsiszentgyörgyről, Szatmárnémetiből, Marosvásárhelyről, Rozsnyóról és Szabadkáról. Az előadások megtekintésén túl megismerhetik a magyarországi alkotókat, lehetőségük nyílik az előadások meghívására, saját produkcióik kiajánlására, cserejátékok lebonyolítására.

Házigazda a színpadon

A bábszínházak 16. találkozóján mutatja be a házigazda Ciróka Bábszínház új felnőtt előadását, a Tóték című produkciót. Örkény klasszikus drámáját, a magyar groteszk talán legtöbbet játszott, legismertebb művét Szikszai Rémusz állítja színpadra. A darab számtalan izgalmas morális kérdésre keresi a választ, melyek a mai néző számára is relevánsak. Olyan élethelyzeteket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, gondolatokat vet fel, amelyekkel a fiatalok a saját életükben is találkozhatnak.

Ingyenes előadások a családoknak

Az esemény házigazdájaként a Ciróka a családokra, a városi közönségre is gondolt. Június 22-én és 23-án, szünidő első két napján, 15 órától 19 óráig szabadtéri előadás-sorozat várja a gyerekeket a város főterén, amelyek között mindenki találhat majd kedvére valót. Lesz vásári játék, népmese, cirkuszi-és bohócjáték, de a klasszikus pirossipkás vidám fickó, Vitéz László sem hiányozhat a sorból.

Ezen programokkal kapcsolódik a Ciróka a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz.