A galéria történetének immár 22. kiállítás megnyitóján Németh József Pál galériaalapító köszöntőjében méltatta Balanyi Károly művészetét. Elmondta, hogy a Ferenczy-díjas Balanyi Károly különleges művésznek számít. Az alkotó a Magyar Művészeti Akadémia köztestületének és számos művészeti közösségnek a tagja, alelnöke a Tűzzománcművészek Magyar társaságának, és elnöke a Kecskeméti Képzőművészeti Közösségnek. Kecskemét pezsgő művészeti életének fáradhatatlan szervezője, és a kortárs magyar művészeti élet kiemelkedő alakja.

Balanyi Károly kecskeméti grafikus- és tűzzománcművész alkotásaiból nyílt kiállítás Nagykőrösön

Németh József Pál gondolatai után a művész mutatta be munkáit. Balanyi Károly művészi hitvallását megfogalmazva kifejtette: a művészet küldetése, lényege a szakralitás, dolga, hogy kapcsolatot teremtsen ég és föld, teremtő és teremtmény között, és alkotásaival maga is ezt közvetíti.

Arról is beszélt, hogy eredetileg képgrafikus munkákat, a 80-as években szitanyomatokat készített, és ott kezdte alkalmazni a fotógrafikákat. Később a Hírös Agóra elődje, az Erdei Ferenc Művelődési Központ munkatársaként a Nemzetközi Zománcművészeti Szimpózium munkáját segítette, és ott találkozott az új zománcipari technológiával. Kiderült, hogy a zománcipar is kikísérletezett egy szitanyomásra alkalmas masszát, amit kipróbált a művész, és későbbi 40 évét ez markánsan meghatározta, de emellett készít festményeket és grafikákat is. Mint Balanyi Károly fogalmazott, azért nem tud szabadulni a zománcművészettől, mert nincs még egy olyan műfaj, ami ennyi titkot hordoz, hiszen az elkészítés folyamatától függetlenül az alkotás a tűzben nyeri el végső színét, és mindig vannak meglepetések. Hangsúloyzta, hogy a végeredmény rendszerint több lesz, mint amire ő képes, mintha a művet megérintette volna a Szentlélek a kemencében.

– Ekkor mindig meglátom, hogy egy történet eszköze vagyok. A mű nem olyannak születik meg, amilyennek akarom, hanem amilyennek lennie kell. Én pedig csak egy szülészorvos vagyok, aki világra segíti a gyermeket, azután elengedi. A munkáim is így élik önálló életüket – mondta Balanyi Károly, hozzátéve, hogy festményei is ezzel a szakralitást tükröző szemlélettel készülnek. – Mitől válik művé, és mitől marad zománccal bevont acéllemez? Ez a titok. Négy-öt égetés után viszi fel a fotografikát, vagy szöveget. A végeredmény mindig több, mint amire ő képes, a Szentlélek megérintette a művet a kemencében. Egy történet eszköze voltam. Nem olyannak születik meg, amilyennek akarom, hanem amilyennek lennie kell. Szülészorvos voltam. Nincs sok befolyása van arra milyen lesz a gyermek, éli életét, akárcsak a művei. Festményei is ugyanazzal a szellemiséggel készül.