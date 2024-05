Az idei évet újdonsággal zárja az egyedülálló ASzakkör Program, melynek keretében minden vármegyében zárókiállításokat szerveznek. Az országos eseménysorozaton egyedi, szemet gyönyörködtető kézműves alkotásokkal mutatkoznak be az ASzakkör Program hazánk többszáz településén működő közösségei – derül ki abból a közleményből, ami a kiállítás megnyitójáról készült.

A külhoni szakköri közösségek munkáiból nyílt kiállítás

Az ASzakkör aktív szerepet vállal a települések közösségépítésében

Közölték: az ASzakkör Program keretében a Kárpár-medencében immáron több mint két és fél ezer szakköri közösség működik Magyarország Kormányának támogatásával, melyekből minden negyedik külhoni régiókban szerveződött. Az ASzakkör kiemelkedő és átfogó programjával aktív szerepet vállal a településeken a közösségépítésben, a helyi identitás erősítésében, valamint ráirányítja a figyelmet értékeinkre és hagyományainkra, elősegíti az aktív közösségi együttműködést és a magyar népi kézművesség tudásanyagának átörökítését.

Sikertörténetté vált a program

A felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki és muravidéki szakköri közösségek munkáiból összeállított tárlat megnyitóján Dr. Baloghné Uracs Marianna, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója, Péter Szidónia, a Hagyományok Háza Közművelődés-szervezési Osztály osztályvezetője, Molnár Eleonóra, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnöke és Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A köszöntőkben hangsúlyozták, hogy az ASzakkör Program 2021-es indulása óta igazi sikertörténetté vált. Minden településen működnek olyan közösségek, amelyek fontosak, hiszen erősítik a helyi identitást, de a külhoni magyarlakta településeken a nemzeti identitás megőrzésében is támogatást nyújt az ASzakkör Program.

A szakköri közösségekben nemcsak közös alkotás örömét élik meg a résztvevők, hanem közösségi élet működését is biztosítják, és a program alkalmas arra, hogy a kis csoportok szakmailag is fejlődjenek és a közösség javát tudják szolgálni. Ugyanakkor a hagyományos népi kézművesség a 21. században is fontos a fiatalok számára, mert a 21. században tapasztalt problémákra is megoldást nyújthat. A határon túli magyarlakta településeken a szakköri közösségben a magyar nyelvet is tudják gyakorolni a résztvevők az ASzakkör Program során.