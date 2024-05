– Számomra megtiszteltetés, hogy Baján mutathatom be alkotásaimat, hiszen szülővárosomról van szó. A tárlat fő témája a Sugovica, pontosabban a népdal, ami ránk maradt a Sugovicáról. A népdal sorain keresztül viszem végig a nézőket a kiállításon, így a képek címe és története egyben a grafikai munkák része. Két másik dimenzió is megjelenik a képeken, a múlt és a jelen párhuzama, amit a népdal korszakokon átívelésével ragadtam meg. Éneklik ezt ma is lelkesen a pünkösdi ladikázók, éppen ahogy 200-300 éve is – fogalmazott Kristó Luca.

Kristó Luca alkotásaiból nyílt kiállítás Baján

Fotó: Márton Anna

Az alkotások alapja monotípia, ami egy manuális, kézzel készült grafikai technika. Ezekből az alapokból a művész különböző papír tárgyakat hajtogatott, lefotózta, majd a digitális kollázsokat készített belőlük. A nyár folyamán egy művészkönyv is készül az alkotásokból.

Miért éppen a Sugovica?

Az alkotó Sugó- és Duna-parti sétái közben figyelte meg a fák mintázatát, a víz fodrozódását és innen indult ki az alkotói gondolat.

– Nagyon érdekes volt látni, hogy amikor alacsony volt a vízszint a fák gyökerei kilátszódtak, ezek egy hálóra emlékeztettek, ami a halászathoz is kötődik. Innen jutott eszembe a „Széköm, sincs én néköm..” kezdetű népdal, amiben az énekes szeretne beleúszni a szerelme hálójába. Ez a népdal is egy szép példája annak, mi mindent hagytak ránk őseink. Szerencsére jelenleg is sok vízhez kapcsolódó hagyományunk van.

– Nagyon sok lehetőség adott az egyetemisták számára, amivel érdemes élni. Az embernek, ha van egy jó ötlete, akkor azt meg tudja valósítani a különböző ösztöndíjak által – mondta Kristó Luca.

A mesterképzés során olyan szakembereket képeznek az intézményben, akik a kulturális világot szervezik és irányítják. Az alkotóknak lehetőséget biztosítanak arra is, hogy saját alkotásaikat bemutassák. A jogi kurzusok, szociológia, művészettörténet órák és alkotói gyakorlatok mellett, tanulnak a különböző kulturális szervezetek felépítéséről, akár a civil vagy állami szférában. Az önkormányzatok működését is tanulmányozzák, pontosabban azt, hogy milyen módon lehet a kulturális életet irányítani egy városban, tudtuk meg Kristó Lucától.

A tárlat május 14. és június 14. között látogatható az Eötvös József Főiskola Kortárs Galériájában.