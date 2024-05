Az Aranyhomok Kistérségi Egyesület szervezésében a közel két évtizedes hagyományokkal bíró rendezvény idén mintegy hatvan ingyenes programot kínál péntektől vasárnapig a főtérre kilátogatóknak.

Helyi termék ünnep kezdődött Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba

A péntek esti megnyitón a beszédek sorát Hamzáné Lakó Judit, az Aranyhomok Kistérségi Egyesület titkára kezdte, aki az elején köszönetét tolmácsolta Szemereyné Pataki Klaudiának Kecskemét polgármesterének, aki egyben az egyesület elnöke is, és mindenben támogatja munkájukat.

A Helyi Termék Ünnepre 27 vendégkiállító érkezett

Köszöntőjében kitért a programokra is. Nagy öröm számukra, hogy idén tíz vármegyéből 27 vendégkiállító érkezett, akik felvonultatják magyarság számos értékét. Ez is mutatja a magyar kultúra összetartó erejét. Természetesen Kecskemét és környéke Hungarikumait és értékeit is bemutatják. Így például Kecskemét az Univer Erős Pistáját, a Kodály módszert és a Magyar Népmeséket. A helyi értéktárból pedig Balanyi Károly zománcművész alkotásait.

A megnyitó ünnepség részeként a VI. Gyergyó-Hétvégére érkezett hagyományőrzők, muzsikusok, táncosok, a Kecskeméti Kodály Iskola tanulói és tanárai, a lakiteleki Boróka Zenekar, valamint Szabó Sándor tárogatóművész nagyszabású előadását láthatta a közönség. Az egyik műsorba bekapcsolódott hangszeres játékával V. Németh Zsolt, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos, aki ezt követően mondta el ünnepi beszédét. Hangsúlyozta: a fesztiválon fellépők értékrendet terjesztenek szóval, dallal, tánccal, képpel, bábokkal, ízekkel és illatokkal. Tíz vármegye hozta el szülőföldje értékeit, ízeit. Mindenki, aki idejött, krónikás. A Hungarikumok, vármegyei értékek is krónikások, hiszen jó hírünket viszik a nagyvilágba. Megmutatják, milyenek vagyunk, milyenek voltunk, milyenek lehetnénk.