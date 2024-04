Bereczky Albert, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkára 1945-ben kérte fel Csorba Tibort, hogy szervezze meg Lengyelországban a Magyar Intézetet, és az ottani egyetemen kezdje meg a magyar nyelv oktatását.

A halasi kiállítást Molnár Imre történész, nyugalmazott diplomata nyitotta meg, aki arról beszélt, hogy a nagykövetségen egy csőtörés során teljesen véletlen talált rá Csorba Tibor akvarelljeire, ezt követően kezdett el kutatni és ennek során jutott el Kiskunhalashoz, ahol az 1930-as évek első felében Csorba Imre tanított és írt, műveiben különös szeretettel emlegette a várost. Az alkotásokat a halasi Thorma János Múzeumnak adományozta, ahol Csorba Tibor műveiből mintegy háromszáz darabot őriznek. A festő ugyanis lengyelországi letelepedése után is még többször visszatért Kiskunhalasra, 1972 őszén időszaki tárlata is nyílt, majd utoljára 1985-ben, amikor a városnak ajándékozott százhatvan képet, amelyből huszonnégyet az egykori Gyűjtemények Házában állandó kiállításon mutatták be.

A mostani tárlatot Kollarics Gábor művészettörténész-muzeológus mutatta be a látogatóknak, a kiállítás, amely egy pályázat keretében valósulhatott meg és hozzá egy tájékoztató kiadvány, augusztus 4-ig látogatható.