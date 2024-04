Ez a motívum megjelenik a Kecskemét-Aomori Magyar-Japán Baráti Kör új logójában is, melyet ezen az ünnepen mutattak be. A logót Csikós György tervezte úgy, hogy abban megjelenjen a kecskeméti barackvirág, a japán rózsa, valamint Aomori város zöldje is.

Dr. Galuska László Pál a logót kép formájában ünnepélyesen átadta Ozaki Takeshi úrnak.

A beszédek után japán teaszertartásra várták a megjelenteket, majd Balogh Miklós Az erdő szerepe a japán kultúrában című előadását is meghallgathatták az érdeklődők.