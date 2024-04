Kecskeméten, a Rákóczi úton, az egykori Úri Kaszinó épületében kapott helyet a KultKaszinó. A megnyitón elhangzott: egykoron, a 20. század elején az épület az elit társaság zártkörű klubjának adott helyet. A Széchenyi-korabeli kaszinók kulturális pezsgését és szellemiségét idézi meg.

Szemereyné Pataki Klaudia: A KultKaszinóval egy régi hagyaték éled fel

Fotó: Bús Csaba

A megnyitón Szemereyné Pataki Klaudia polgármester hangsúlyozta: a KultKaszinóval egy régi hagyaték éled fel. A hajdani közművelődés lenyomata az új rendezvényhelyszín, mely exkluzivitásával, a hazai és nemzetközi előadások, extravagáns performanszok által nyújt majd minőségi időtöltést.

A polgármester megjegyezte: egyben az öröm forrása is a KultKaszinó. Nem is olyan régen, amíg a városházát felújították, ezen épület, ezen terem adott otthont a házasságkötéseknek. Most, a megnyitóra érkezve, sokaktól hallotta, mennyi kedves emlék fűzi őket az épülethez. Már az esküvők lebonyolításához rendbe hozták a régi épületet belülről, és mindezt tovább csinosították a KIK-FOR szakemberei, a Hírös Agóra csapata, Barta Dóra ügyvezetővel az élen, tartalommal töltötték meg. Csodálatos hangulata lett.

Szemereyné Pataki Klaudia hozzátette: amikor újra birtokba vehették a városháza dísztermét az esküvőkhöz, érezte, hogy nem szabad ezt az értéket elengedni. Új tartalommal, új funkcióval kell megtölteni. Már eddig is azon dolgozott Barta Dórával, hogy Kecskeméten forradalmasítsák a kultúrát, új hullámot, új, innovatív tartalmat hozzanak a város életébe. Ennek eredménye a KultKaszinó is. Most már csak az marad, hogy az önkormányzat az épület külső megjelenését rendbe tegye.

A köszöntő szavak után átvágtak a díszes masnit, pezsgővel koccintottak és megkezdődött az első előadás, melyet Lélektánc címmel Barta Dóra Hangozó Gyula-díjas magyar táncművész mutatott be.

Barta Dóra korábban a Rádió1 Gong műsorában elmondta: a Kultkaszinót úgy kell elképzelni, mint egy gyönyörű báltermet, hatalmas belmagassággal, festett üvegablakokkal. A befogadóképessége 200–250 fő, de a rendezvény funkciójától függően ez akár 300 fő befogadását is jelentheti. Flexibilis térként gondolnak rá, mely úgy tudja teljesíteni küldetését, hogy változatosan, rugalmasan kezelik a berendezését az adott programhoz illeszkedően, hiszen egészen más aurát kíván meg egy egyszemélyes előadás, a zenét körül lehet ülni, egy-egy vizuális alkotásnál pedig a pozíciója a szokásos falpozíciókon túl tud mutatni.