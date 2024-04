Április 18-án nyitja meg kapuit a Hírös Agóra új, a Széchenyi-korabeli kaszinók kulturális pezsgését és szellemiségét megidéző, exkluzív rendezvényhelyszíne, a Kultkaszinó a Rákóczi út 3. szám alatt. Mi hívta életre az új rendezvényhelyszínt? Elsőként erre adott választ Barta Dóra.

Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezető igazgatója

Fotó: Rádió 1 Gong

– Mindenképpen szerettünk volna egy egyedi hangulatú, egyedi kisugárzású rendezvényhelyszínt kialakítani, amely azokra az esszenciális tartalmak közlésére alkalmas, mely szellemi és vizuális értelemben is egy kicsit közelebb van ahhoz a minőségi küldetéshez, melyet kulturális életen belül, társadalmi pozícióját tekintve is szimbolizálni tud a helyszín – mondta az elején Barta Dóra, aki a Hírös Agóra vezetése mellett Hangozó Gyula-díjas magyar táncművész és a Kecskeméti City Balettet is vezeti.

A Kultkaszinó a Rákóczi úton, az egykori Úri Kaszinó helyén nyílik meg. Nem is olyan régen, a városháza felújítása idején, házasságkötő teremként is működött.

– Az épület történelmi hátterét is megnéztük. A forráshoz, a kaszinó eredeti küldetéséhez mi is visszanyúltunk. Egykoron a Széchenyi korabeli társasági életnek, szellemi életnek egy meghatározó otthona volt. Nem titkolt célunk, hogy ez egy exkluzív rendezvényhelyszínné váljon, ahol előadások, koncertek, egyedi kiállítású vásárok, szalonok kapjanak otthont. A helyszínt a KIK-FOR Kft. felújította, így egy csodálatos új köntöst kapott. A jövőbeli kulturális koncepciónk szépségét adták ők, mi pedig tartalommal töltjük meg – tette hozzá.

A Kultkaszinót úgy kell elképzelni, mint egy gyönyörű báltermet, hatalmas belmagassággal, festett üvegablakokkal. A befogadó képessége 200-250 fő, de a rendezvény funkciójától függően ez akár 300 fő befogadását is jelentheti.

– Mi egy flexibilis térként gondolunk rá, mely úgy tudja teljesíteni küldetését, hogy változatosan, rugalmasan kezeljük a berendezését az adott programhoz illeszkedően, hiszen egészen más aurát kíván meg egy egyszemélyes előadás, a zenét körül lehet ülni, egy-egy vizuális alkotásnál pedig a pozíciója a szokásos falpozíciókon túl tud mutatni. Egy nagyon vagány, nagyon korszerű és kortárs üzenetében nagyon up to date helyszínre gondoljuk a Kultkaszinót, és ennek megfelelően építjük a programokat – jegyezte meg Barta Dóra, majd a tervezett rendezvényekről szólt.

Fotó: Sebestyén Hajnalka

– Elsősorban olyan programok megvalósítását tervezzük, melyek hordoznak valami eredetiséget és egyediséget, vagy valami olyan újszerűséget, mely akár országos viszonylatban is kiemelkedő lehet. Ez lehet a témája, a tartalma, vagy a fellépő kisugárzása. Sok időt töltünk azzal a kreatív munkával, hogyan lehet Kecskemét kisugárzását ilyen módon is megerősíteni, de ehhez sok időre és sok közös gondolkodásra van még szükség – vélekedett Barta Dóra.

Egyelőre havi 1-2 programot terveznek. Nyáron sem zár be, klimatizált helyiségként több programot is befogadhat, de a Hírös Agóra ezen időszakban a kültéri fesztiválokra koncentrál. Ősztől pedig kettő programnál jóval több is megmutatkozik majd havonta.

