A helyszín ezúttal is a Bacchus borozó és az előtte lévő park volt, ahol a felállított színpadon különböző programok zajlottak. Lénárt András bábművész játékát csodálattal nézték felnőttek és gyerekek egyaránt. A Kösöntyű és a Kunsági néptánccsoport, valamint a Lakiteleki Ifjúsági Tánccsoport is szórakoztatta az érdeklődőket. Gulyás László vándormuzsikus személyesen nem volt jelen, de Egérparádéjával játszhattak a gyerekek. Volt tojáskeresés és tojásfestés. A legjobbak teljesítményét díjazták. A csúzlival való lövést kakasra nemcsak a fiúk, de a lányok és a felnőttek is kipróbálhatták, sőt a legjobbak ajándékokat kaptak, csak úgy, mint a karikadobálók.

A húsvéti ünnepen nem maradhat el locsolkodás

Fotó: Szentirmay Tamás

A húsvéthoz hozzátartozik a nyuszifuttatás is, amit mindig nagy érdeklődés kísér. Ezúttal nyolc nyúl vágott neki a nem éppen hosszú távnak. A futás után ugyanezek a nyulak szépségversenyen is részt vettek.

A húsvéti ünnepen nem maradhat el locsolkodás. A Lakiteleki Ifjúsági Tánccsoport lánytagjai locsolták meg legények nagy vödör vízzel. Hozzájuk önként csatlakozott még egy kislány, Sütő Léna is.

A vasárnap délutáni program alatt lehetett íjjal lőni, lovagolni, lovas kocsikázni. A szervezők gondoskodtak arról, hogy legyen kemencében sült kalács és kenyérlángos, emellett különböző sajtokat is lehetett kóstolni és vásárolni. A programok befejezése után a Csipkefa zenekar adott koncertet.