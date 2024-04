Szem, kéz, szív, szó. Tekintetek, gesztusok, szerető szívek, szavak a papíron. Írott és rajzolt történetek, érzések a kiállító diákok belső világából. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte az egybegyűlteket Füves Béla művésztanár ezen a valódi ünnepen, hiszen 72 középiskolás diák gondolta úgy, hogy részt vesz a képzőművészeti kiállítás sorozat mostani tárlatán. A rajztanár hozzátette, hogy az idei tanév elejétől inspirálja őket az a hangulat, melyet a gimnázium 70 éves évfordulója kapcsán megélnek.

Megnyitották a tárlatot

Fotó: Juhász Jenő

Majd ezt követően Márai András iskolaigazgató nyitotta meg a kiállítást. Elmondta, hogy nagyon sok diákban van valamiféle tehetség, aminek a kibontakoztatására bizonyos segítségre van szükség. Úgy véli, hogy az intézmény művésztanára ezeket felismerte, közös alkotásra ösztönözte a fiatalokat, aminek eredményeit most is láthatja a közönség. Az intézmény első embere köszönetét fejezte ki Füves Béla tanárúrnak és a diákoknak egyaránt, hiszen az alkotáson túl még a bemutatkozást is merték vállalni. Arra kérte a fiatalságot, hogy a megkezdett munkát ne hagyják abba, folytassa mindenki a saját területén.