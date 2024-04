Lendvainé dr. Erki Mária köszöntőjében a Kékszív címre utalva elmondta, a kék szín az autizmus színe az egész világon. Április másodikán kék színnel világítják meg a Föld valamennyi országában a jelentős épületeket, hogy ezzel is felhívják a figyelmet az autizmussal élőkre. Hozzátette, a Mákvilág Galéria ezzel a tárlattal ablakot nyitott az autizmusnak, mint ahogy Lakitelek is, ahol befogadták és támogatják az Auti Alapítvány munkáját. A galéria és az alapítvány kapcsolata nem most kezdődött – mondta a tulajdonos. Felidézte, hogy 2022-ben volt egy kiállításuk Hegyi Csaba fotóiból. A kiállítás végén a fotográfus az egész gyűjteményt felajánlotta a Lakiteleki Auti Alapítványnak, hogy azokkal a Tanoda falait díszítsék.

A kiállításon a Lakiteleki Auti Alapítvány tanulóinak alkotásait láthatjuk

Fotó: Vajda Piroska

Lezsák Sándor tárlatnyitó gondolataiban az Auti Tanoda megvalósításának első lépéseiről beszélt. Elmondta, a kezdetektől támogatja Ambrus Zsolt kezdeményezését, amely hosszú közös gondolkodás és munka után jöhetett létre. A honatya hangsúlyozta, a mintaprogram megvalósításhoz azonban kellett egy fogadókész miniszterelnök, aki szintén támogatásáról biztosította a jólelkű, tenni akaró, cselekvőképes lakiteleki embereket. Lezsák Sándor arról is beszélt, hogy az elkezdődött programot intézményesíteni kell, azért, hogy minél több gyerek kapjon lehetőséget arra, hogy a képességeit jó, nevelő környezetben fejleszteni tudják. Minden gyerekben van képesség, ezt kell megtalálni és kibontani amennyire lehet. Ehhez kell a jó szülő, a jó pedagógus, a jó politikai akarat és lehetőség – fogalmazott a honatya.

Hat éve működik Lakiteleken az Autisa Tanoda

Hat éve, 2018 májusában nyitotta meg kapuit az ország első Autista Tanodája Lakiteleken. Az intézményben négy gyógypedagógus és négy pedagógiai asszisztens foglalkozik a környékben élő autista gyermekek fejlesztésével. A tanoda megvalósítása elsősorban Ambrus Zsoltnak köszönhető, aki autista gyermek édesapjaként álmodta meg és harcolta ki a fejlesztőközpont létrejöttét. Terveit azonban nagyon sokan támogatták. A tanodában jelenleg 20 környékben élő gyermeket látnak el. Az alapítvány célja, hogy bővítse a tanodát, hiszen nagyon nagy az igény erre a speciális fejlesztésre.