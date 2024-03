– Nagyon örülök Farkas Sándorné Terike sikerének, mert végre az egyik legrangosabb helyen, a Hagyományok Házában is ott van a kalocsai mintával díszített hímes tojás, amire eddig nem volt példa. A Múzeumbarátok Körén belül közel 20 éve működik a Kézműves Kör, amelynek megalakulása óta tagja a 78 éves Farkas Sándorné, aki előrajzolás nélkül készíti a míves darabokat. Terike alkotásait, a 7 darab libatojást és 2 darab tyúktojást a kézműves kör az alkotó nevében nevezte be a versenybe, és a neves szakemberekből álló zsűri méltán a legjobbak közé sorolta. Azt tudni illik, hogy Terike a hagyományos kalocsai tojáspingálásnak is kiváló képviselője, a kalocsai motívumvilág karcolásos technikával történő megjelenítése nem volt jellemző a városban és és az egykori szállásokon – mondta el a rangos elismerésről szólva Kriptáné Halász Zsuzsanna kalocsai népi iparművész, a kézműves kör vezetője.

Középen Farkas Sándorné Terike, jobbra Kriptáné Halász Zsuzsanna népi iparművész, balra Farkas Kitti, Terike néni tanítványa, aki betegsége miatt a díjat átvette a fővárosban

Fotó: Zsiga Ferenc

– Sajnos átmeneti betegségem miatt személyesen nem tudtam részt venni a díjátadón, majd az azt követő Hímeseknek tulipán kertje című kiállítás megnyitóján. Így az elismerést az egyik tehetséges tanítványom, a 32 éves Farkas Kitti vette át. Az április 13-ig megtekinthető kiállításra azonban elmegyek, hogy összességében is lássam a versenybe benevezett alkotásokat – nyilatkozta Farkas Sándorné Terike, aki a tojáskészítés módjáról is beszélt.

– Ezeket úgy készítem, hogy a kitisztított, azaz a belsejétől fúvással megszabadított tojást először mosószeres vízben alaposan átmosom, majd a ruhafesték és ecet keverékéből készített oldatban pár percig, illetve mindaddig főzöm, amíg az egy szép, egyszínű felületet ad. Amikor a festék megszárad, akkor kezdek az előrajzolás nélküli karcolásba.

Már régen pingáltam, amikor a karcolásos technikát az uszódi, ma már több mint 90 éves Szabó Mátyásné Mariska nénitől úgy 10- 11 éve megtanultam.

A pályázati kiírásra beküldött tojások lila, piros, bordó, zöld és kék színben készültek. Ezekben a böjti, húsvét előtti napokban a kifújt tojásokat inkább hagyományosan pingálom, hogy azokat a húsvét hétfői nagymise után a szokásnak megfelelően Mészáros István atya, a Szent István király templomban összegyűlt hívek között szétossza, ajándékba adja. Természetesen nem egyedül készítem ezeket a tojásokat, a kézműves kör tagjai − csak, hogy közülük néhányat említsek, Kriptáné Halász Zsuzsanna, Romsicsné Balogh Marika, Mészárosné Török Amália, Kálócziné Vida Marika − is nagy tehetséggel és szorgalommal megáldva pingálja a tojásokat – tette hozzá Farkas Sándorné Terike.