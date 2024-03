A kiállítást Erdei Lilla etnográfus, csipkekészítő nyitotta meg, aki elmondta, hogy a pliszírozást ma már igen kevesen űzik, annak ellenére, hogy időnként újra és újra felbukkan a divatban, napjainkban a nagy divatházak, például a Chanel, a Dior divatház is szívesen alkalmazza.

A magyar népviseletnek is része volt

– A pliszé, vagy más néven, a berakás, redőzés, ráncolás, tűzés a magyar népviseleteknek is része volt. A köznép a felső társadalmi rétegek öltözködéséből vette át ezt az igen dekoratív díszítési módot. Egyszerűbb megfogalmazásai azonban egyes viseleteken már korábban is kialakulhattak, a praktikum és a szépség találkozási pontján. Készítették a kisebb-nagyobb hajtogatásokat kézi berakással, fapálcával, vagy úgynevezett szoknya ráncoló fácskával is. Később aztán a kartonpapír nyújtott nagyobb szabadságot, vagy szélesebb variációs lehetőséget a mintázásban. A hajtások rögzítését apróbb levarrásokkal oldották meg, vagy némi találékonysággal a nedves anyagot felforrósított kővel vagy frissen sült kenyérrel nyomatták le. Azaz nedvesség, hő és nyomás együttes használatával tartós hajtásokat készíteni – foglalta össze a technika lényegét Erdei Lilla.

A kiállítás a Csipkeház nyitvatartási idejében tekinthető meg. Akit mélyebben érdekel az a kiállítás záró eseményén, 2024. április 12-én, 9 órától a Pliszírozás régen és ma című országos konferencián további érdekességeket tudhat meg pliszírozás technikájáról.